Federico Tomasoni si commuove: “Matilde sul casco e nel cuore. Le favole esistono, ma qui andiamo oltre”

Un’impresa da favola, segnata dal destino, che rimarrà per sempre nella storia. Federico Tomasoni ha conquistato una sensazionale medaglia d’argento in occasione della gara di skicross valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un piazzamento sul podio inedito in tutti i sensi: in precedenza infatti l’azzurro non era mai riuscito a centrare la top 3 in Coppa del Mondo. Questa volta invece, nel contesto più importante di tutti, ce l’ha fatta, cedendo il passo solo al connazionale Simone Deromedis, oro in segno di una doppietta tricolore leggendaria.

Giornata a dir poco perfetta per Federico, il quale ha condiviso con il compagno di squadra il tabellone a partire dai quarti di finale, eliminando vittime eccellenti – vedi i favoritissimi Reece Howden e Florian Wilmsmann – e rendendosi protagonista di un ultimo atto da urlo, dove ha rimontato nella discesa l’elvetico detentore del titolo Alex Fiva, passandolo al fotofinish. Il tutto, accompagnato da un casco dalla grande valenza simbolica, dedicato alla fidanzata Matilde Lorenzi, scomparsa tragicamente nell’ottobre 2024.

Letteralmente pazzo di gioia, ma non poteva essere altrimenti, Tomasoni ha commentato commosso la sua impresa ai microfoni della FISI: “Le favole esistono, ma va oltre l’immaginato – ha detto l’atleta – ho voluto portare il ricordo di Matilde sul casco, con il cuore fino alla fine. Ci vorrà un bel po’ di tempo per realizzare questo momento. Abito a pochi chilometri da Livigno ed è qualcosa di incredibile: ho provato nelle scorse settimane ad immaginare questo momento, sarebbe stato un sogno. E l’abbiamo realizzato in due“.

Tomasoni ha quindi chiosato: “Nessuno si sarebbe mai aspettato due medaglie in questa gara, perché siamo in pochi ma credo che questo risultato possa dare una grande spinta all’intero movimento. Più di così non potevamo fare per aiutare questo sport”.