Federica Brignone: “Non immaginavo di raggiungere un risultato del genere”

Non ci siamo ancora ripresi dalle due, incredibili, imprese realizzate dalla fuoriclasse assoluta dello sci alpino Federica Brignone. L’azzurra, è superfluo ricordarlo, ha coronato il sogno impossibile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, conquistando due medaglie d’oro dopo essere stata ferma per mesi a causa dell’infortunio patito nell’aprile scorso.

Uno stop tormentato, ricco di momenti negativi, ma che paradossalmente ha tolto il peso delle aspettative all’azzurra, come confermato dalla diretta interessata in occasione nella giornata di oggi in un talk organizzato al Coca-Cola al Fan Village di Milano:

“E stato un percorso talmente difficile che mai mi sarei sognata di poter raggiungere un risultato del genere e forse proprio per questo l’ho raggiunto – ha detto Brignone – Io sono andata alle Olimpiadi ed ero già contenta di esserci. Dopo l’infortunio non ero sicura neanche di poter tornare a sciare, il danno era stato veramente grande“.

La tigre ha poi precisato: “Non avrei mai fatto la comparsata, non avrei mai tolto un posto a una mia compagna, ma l’idea di essere competitiva alle Olimpiadi è stata talmente bella che per me il resto è stato un più. Ho una certa età e so benissimo cosa sto facendo. E’ stato difficile accettare. Non era nella mia testa, l’ho vissuto giorno per giorno. Mai me lo ero immaginato“.

In ultimo la leggenda ha rimarcato l’importanza del valore dello sport: “A me piacerebbe portare il valore dello sport che è scuola di vita. Lo sport è meritocratico, aspetto molto importante, ma ha bisogno di dedizione, concentrazione, determinazione e lavoro continuo. Ho fatto un percorso in crescendo e andrò sempre a migliorarmi nella vita. Lo sport è sacrificio ma anche bello. Porti dietro emozioni talmente grandi che ti fanno godere la vita“.