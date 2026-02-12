F1, Charles Leclerc il migliore a metà della seconda giornata di Test a Sakhir. Norris in scia

Calato il sipario sulla prima parte della seconda giornata di test di F1 in scena a Sakhir, in Bahrain. Prime ore in cui i team hanno cercato di mettere insieme le informazioni del day-1 e in cui la Ferrari di Charles Leclerc ha svettato nell’ordine dei tempi. Il monegasco ha fermato i cronometri sul tempo di 1’34″273 a precedere di 0″511 la McLaren di Lando Norris.

Una sessione particolare dal momento che tanti sono rimasti fermi ai box o non hanno potuto girare per problemi tecnici. E’ il caso della Mercedes di Kimi Antonelli che, dopo aver dovuto fare i conti con criticità alle sospensioni ieri, è stato fermato da un problema alla Power Unit.

Problemi legati all’assemblaggio della vettura, invece, hanno costretto il francese Isack Hadjar a rimanere a guardare in Red Bull. Dopo che Max Verstappen ieri si era sobbarcato una mole di giri paurosa, oggi a Milton Keynes hanno dovuto fare i conti con questo contrattempo.

Pertanto, dei top-team, solo Ferrari e McLaren in pista in questa prima parte del day-2 e con Leclerc che ha cercato di portare avanti varie prove d’assetto anche per comprendere meglio la SF-26, che sembrerebbe avere un po’ di instabilità al posteriore. Tornando alla cronaca, dietro ai due piloti citati, troviamo il francese dell’Alpine Pierre Gasly a 2″450, il britannico Ollie Bearman (Haas) a 2″752 e l’anglo-thailandese Alexander Albon (Williams) a 2″956.

Da segnalare la presenza in pista anche dell’Aston Martin con Fernando Alonso. Lo spagnolo ha completato il proprio miglior giro a 4″687 dalla vetta, badando più che altro a verificare che tutto fosse “al proprio posto” relativamente al motore Honda.

CLASSIFICA TEST F1 2026 (DAY-2 PRIMA PARTE)

1 Charles Leclerc Ferrari 1:34.273 15

2 Lando Norris McLaren +0.511 7

3 Pierre Gasly Alpine +2.450 11

4 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.752 17

5 Alexander Albon Williams +2.956 12

6 Nico Hulkenberg Audi +2.993 16

7 Liam Lawson Racing Bulls +3.744 9

8 Sergio Perez Cadillac +4.380 6

9 Fernando Alonso Aston Martin +4.687 7