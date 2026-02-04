Basket, ancora una sconfitta per la Dinamo Sassari nella seconda fase di Europe Cup

Continuano le difficoltà della Dinamo Sassari nella seconda fase della FIBA Europe Cup 2025-2026. La squadra isolana, tra le mura amiche, è stata sconfitta dai greci del Peristeri, al termine di un match concluso con il punteggio di 76-81. Sassari, dopo quasi tre quarti di difficoltà, era riuscita nel finale a riportarsi in testa ma gli ellenici hanno dimostrato la loro superiorità riprendendosi il vantaggio e chiudendo la partita. Quella arrivata stasera è la quinta sconfitta su altrettante partite per la Dinamo, che già aveva salutato ufficialmente la competizione.

Dopo i minuti iniziali di grande equilibrio e sorpassi continui, sono i greci, con un parziale di 0-6, a trovare il primo vero vantaggio di +7. Sassari risponde con Vincini ma gli ospiti mettono più energia in campo e con la tripla di Van Tubbergen raggiungono la doppia cifra di vantaggio (+11). Pullen e Thomas riavvicinano i sardi prima della risposta di Payne. La frazione si conclude con i tre liberi di Pullen. Dopo 10′ Peristeri conduce 18-24.

Nel secondo quarto Sassari cerca di reagire con le triple di Zanelli e Mezzanotte ma gli ellenici rimangono in vantaggio grazie ai canestri di Van Tubbergen. Mouratos segna il +8 greco, ne segue un digiuno di 2′ interrotto solo dalla tripla di Visconti (-5). A Torre risponde McGlynn e con un parziale di 5-0 Peristeri si riportano sul +12. La tripla di Thomas riavvicina i sardi a fine primo tempo. All’intervallo lungo il parziale recita 33-42 per i greci.

Nella ripresa la Dinamo cerca di cucire il gap con Pullen e Thomas ma con i cinque punti consecutivi di Nichols, Peristeri rimane in vantaggio (+13). Al solito Pullen ed a Vincini risponde ancora Van Tubbergen e la squadra italiana non riesce ad avvicinarsi agli avversari. Buie infila la tripla del -10 e con quattro punti di fila di McGlynn la Dinamo si riporta sotto (-6). A fine terzo quarto Peristeri è avanti 57-65.

Nel quarto finale, Sassari mette in campo tutte le energie per recuperare lo svantaggio. Dopo la tripla di Torre. la squadra isolana infila un parziale di 7-0 che vale il nuovo -4. I liberi di Seck e la tripla di Beliauskas valgono il sorpasso Dinamo prima che Van Tubbergen segni il nuovo +1 ospite. Harris realizza il nuovo +4 greco, Mezzonotte risponde ma con 5 punti consecutivi di Torre, Peristeri ritorna sul +7 a 2’30” dalla sirena. Buie con i liberi cerca di dare speranze a Sassari ma non c’è più tempo. Punteggio di 76-81 e quinto ko europeo per Sassari.