Europei ciclismo su pista 2026 oggi: orari 4 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Siamo arrivati al penultimo giorno di competizioni in quel di Konya, città della Turchia che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2026 di ciclismo su pista. Sarà un day-4 come sempre intenso quello che si svolgerà sulla pista anatolica, con tante gare in programma divise tra le due sessioni.

Si partirà con l’omnium uomini, dove i fari saranno puntati in ottica Italia su Simone Consonni, motivato a migliorare l’argento ottenuto nel 2024. Prevista inoltre la partecipazione di due rappresentanti della squadra tricolore nella prova chilometro donne: stiamo parlando di Matilde Cenci e Miriam Vece.

Attenzione poi al segmento riservato all’inseguimento donne, dove saranno della partita tra le altre anche Linda Sanarini e Federica Venturelli, entrambe reduci dal bronzo nell’inseguimento a squadre. Nella corsa a punti invece l’Italia potrà contare su Anita Baima.

I Campionati Europei 2026 saranno visibili in chiaro sul canale RAI Sport+HD, prevista inoltre anche una diretta streaming su RAI Play oltre che su Discovery Plus, HBO e Eurosport 2, visibile anche attraverso DAZN, Tim Vision e Prime Video previo abbonamento. OA Sport vi offrirà inoltre una diretta LIVE testuale dell’evento.

PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO SU PISTA 2026

Mercoledì 4 febbraio

Dalle 11:30 alle 15:13

Omnium Uomini (Qualifiche – se necessarie)

Corsa a punti Donne (Qualifiche – se necessarie)

Chilometro Donne (Qualifiche)

Omnium Uomini (Scratch)

Inseguimento Individuale Donne (Qualifiche)

Omnium Uomini (Tempo Race)

Dalle 16:30 alle 19:24 – Diretta Tv su RAI Sport+HD

Velocità Uomini (Semifinali)

Omnium Uomini (Eliminazione)

Chilometro Donne (Finale)

Inseguimento Individuale Donne (Finali)

Omnium Uomini (Corsa a punti finale)

Corsa a punti Donne (Finale)

Velocità Uomini (Finali)

ITALIANI IN GARA

Omnium uomini: Simone Consonni

Chilometro donne: Matilde Cenci, Miriam Vece

Inseguimento individuale donne: Linda Sanarini, Federica Venturelli

Corsa a punti donne: Anita Baima

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING GLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 2026

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 16.25 alle 19:30

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max, RAI Play dalle 16:25 alle 19:30, Eurosport 2 dalle 16:20 alle 20:10 (disponibile anche su DAZN, Tim Vision, Prime Video previo abbonamento).

Diretta Live testuale: OA Sport