Clasica de Almeria femminile 2026, meraviglioso successo di Federica Venturelli

Non poteva esserci un debutto stagionale migliore su strada per Federica Venturelli. La ventunenne della UAE Team ADQ ha trionfato nella quarta edizione della Clasica de Almeria, corsa di quasi 120 chilometri con partenza da Almeria e arrivo a Tabernas. Si tratta del terzo successo in carriera per la nativa di Cremona, dopo i due ottenuti nel 2024 al Giro del Mediterraneo Rosa.

Una lunga fuga di giornata che ha visto soprattutto protagonista la paraguaiana Agua Marina Espinola (Team Abadie Magnan), che ha provato anche poi a lasciare le compagne di fuga, procedendo da sola. La sudamericana ha tenuto un vantaggio anche di oltre un minuto sul gruppo, ma alla fine è stata ripresa ad una quindicina di chilometri dal traguardo.

Ai -11 è partito un gruppetto di sei atlete con presenti le azzurre Federica Venturelli ed Arianna Fidanza (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) ed insieme a loro anche la cubana Arlenis Sierra (Movistar Team), la svizzera Jasmin Liechti (Nexetis) e le due compagne di squadra di Venturelli e Fidanza, la spagnola Paula Blasi (UAE Team ADQ) e la cilena Catalina Anais Soto (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi).

Le sei hanno trovato pienamente l’accordo, sapendo poi di giocarsi la vittoria allo sprint. Venturelli ha avuto lo spunto migliore, riuscendo a battere la cubana Sierra e la svizzera Liechti. Quarto posto per Fidanza davanti a Blasi e Soto. Una giornata decisamente positiva per i colori azzurri.