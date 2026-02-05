Etoile de Bessèges 2026, Kockelmann vince la seconda tappa. Moschetti terzo

Il lussemburghese Mathieu Kockelmann trionfa nella seconda tappa della Etoile de Bessèges. Il velocista della Lotto Intermanché conquista il suo secondo successo della carriera, battendo allo sprint sul traguardo di Domessargues l’olandese Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) e Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5).

La fuga di giornata vede protagonisti i francesi Samuel Leroux, Axel Bouquet e Mael Guegan, oltre allo svizzero Arnaud Tendon. I quattro fuggitivi passano con comodità i vari GPM di giornata, ma il gruppo controlla sempre a distanza di sicurezza.

Sotto l’azione della Decathlon CMA CGM Team, il gruppo si avvicina sempre di più, ma i fuggitivi tentano di resistere e hanno ancora venti secondi di vantaggio a otto chilometri dalla fine. Bouquet si stacca e restano in tre con trenta secondi di vantaggio ai -5.

Lo svizzero Tendon saluta i due compagni di fuga e cerca una clamorosa impresa in solitaria. I velocisti però arrivano alle sue spalle e lo riprendono. Allo sprint è poi Kockelmann ad avere lo spunto decisivo, battendo Groenewegen e Moschetti. In classifica generale resta sempre al comando il belga Tom Crabbe con quattro secondi di vantaggio sullo slovacco Lukas Kubis e dodici sullo spagnolo Francisco Munoz.