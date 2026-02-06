Volta Comunitat Valenciana 2026: Andrew August beffa il gruppo e si prende la prima vittoria in carriera

Prima vittoria in carriera per Andrew August alla Volta Comunitat Valenciana 2026. Colpaccio da finisseur per lo statunitense della INEOS Grenadiers classe 2005 che va a prendersi il successo nella frazione con arrivo in quel di San Vicente del Raspeig.

Subito dopo il GPM di Alto de Tibi, posto a una trentina di chilometri dall’arrivo, è partita l’azione giusta. Quattro corridori hanno provato ad anticipare il gruppo, riuscendoci di misura: il già citato August assieme a Adne Holter (Uno-X Mobility), Florian Veermersch (UAE Team Emirates XRG) e Jonathan Vervenne (Soudal Quick-Step) sono riusciti a guadagnare una ventina di secondi sul plotone, gestendoli al meglio in vista dell’arrivo.

Volata ristretta dove August ha battuto Holter e i due belgi Veermersch e Vervenne (che aveva provato ad anticipare lo sprint). Il gruppo guidato dalla NSN Cycling Team ha visto proprio Biniam Girmay imporsi nella volata per i piazzamenti.

L’eritreo conserva così la maglia di leader della classifica generale. Ottimo piazzamento in casa Italia per Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta), nono. Qualche buco tra i big, nei quali non incappa ovviamente Remco Evenepoel che chiude in top-10.