Emilien Jacquelin omaggia Marco Pantani: il biathleta francese dedica un pensiero al Pirata in vista delle Olimpiadi

Ci sono storie che vanno oltre le discipline, le epoche e le bandiere, perché nascono da un’emozione pura. Quella che lega Emilien Jacquelin a Marco Pantani è una di queste. Un filo invisibile, fatto di sogni infantili e di ispirazione autentica, che oggi trova il suo palcoscenico più alto: le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il biathleta francese ha scelto di rendere omaggio al Pirata in un modo intimo e potentissimo, indossando un orecchino appartenuto proprio a Pantani, un simbolo che racconta molto più di mille parole.

Ad Anterselva, Jacquelin non sarà solo in pista. Con sé porterà un cimelio carico di memoria, donato dalla famiglia Pantani, un gesto che suggella un legame profondo con l’Italia e con il campione che gli ha insegnato ad amare lo sport. “Grazie a Tonina e Paolo Pantani per aver permesso al piccolo Emilien di vivere il suo sogno“, ha scritto il classe 1995 sui social, ricordando come le imprese del Pirata abbiano acceso in lui la scintilla della competizione, del coraggio, dell’andare oltre il limite quando la salita sembra impossibile.

Pantani, per Jacquelin, non è stato solo un idolo, ma una fiamma che continua a bruciare, un esempio di passione che ha dato a intere generazioni il gusto dolce dello sport e della sfida. “In queste due settimane di Olimpiadi indosserò l’orecchino di Marco“, ha raccontato il transalpino, trasformando un oggetto in una promessa: quella di tenere viva un’eredità che non conosce il tempo.

È così che lo sport diventa linguaggio universale, capace di unire. E in quel gesto silenzioso, tra neve e bersagli, il Pirata continuerà a correre.