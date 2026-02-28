Dove vedere in tv Paolini-Bucsa, WTA Merida 2026: orario semifinale, programma, streaming

Jasmine Paolini sarà protagonista nella notte italiana delle semifinali del WTA500 di Merida. Sul cemento messicano, l’azzurra affronterà la spagnola Cristina Bucsa e l’obiettivo, chiaramente, sarà quello di vincere e approdare in finale. Una partita, sulla carta, alla portata di Paolini, ma tanto dipenderà dal tennis che l’azzurra sarà in grado di esprimere.

La toscana è reduce da un quarto di finale piuttosto particolare, dovendo rimontare nella sfida contro la britannica Katie Boulter dopo aver perso il primo set 6-0. Un punteggio pesantissimo che l’azzurra è stata in grado di assorbire, riuscendo a cambiare l’inerzia del confronto e a far suo il successo. Una dimostrazione di grande carattere.

Se si vanno a leggere i precedenti, Paolini è avanti 2-1 contro l’iberica, che però si è imposta nell’ultimo incrocio, ovvero nel torneo di Adelaide del 2024, sul cemento australiano. Le vittorie di Jasmine sono arrivate nel 2023 sull’hard di Cincinnati e nel 2016 sulla terra di Valencia. Per questo, il bilancio sulla superficie su cui si giocherà in Messico è di parità.

La partita tra Jasmine Paolini e Cristina Bucsa, valida per le semifinali del WTA500 di Merida (Messico), andrà in scena nella nottata italiana. Il programma sul campo centrale, infatti, inizierà a partire dalle 23:00 nostrane. Il match dell’azzurra è il terzo e ultimo e per questo bisognerà attendere. La copertura televisiva sarà garantita da SuperTennis HD e Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

PAOLINI-BUCSA WTA MERIDA 2026

Sabato 28 febbraio

CAMPO CENTRALE – Inizio alle 23:00 italiane

1. Tang/Xu vs Haverlag/Lumsden

Non prima delle 01:00 italiane di domenica 1° marzo

2. M. Frech vs S. Zhang

A seguire

J. Paolini (1) vs C. Bucsa

PROGRAMMA PAOLINI-BOULTER WTA MERIDA 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD e Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport