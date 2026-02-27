WTA Merida 2026, Paolini agevolmente ai quarti. Eliminate Navarro e Li

Si sono delineati i quarti di finale del WTA di Merida. Sul cemento messicano tra le migliori otto c’è Jasmine Paolini. La tennista toscana, indicata come la testa di serie numero uno, prosegue agevolmente il suo cammino, dominando contro l’australiana Priscilla Horn con un perentorio 6-0 6-2 in appena un’ora e undici minuti di gioco. Nei quarti Paolini affronterà la britannica Katie Boulter, che è reduce dalla vittoria del torneo di Ostrava.

Va avanti la prima testa di serie ed invece esce di scena la seconda. Infatti l’americana Emma Navarro è stata sconfitta dalla cinese Shuai Zhang in due set per 6-4 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Nei quarti la cinese se la vedrà con la tennista andorrana Victoria Jiménez Kasintseva.

Una giornata in cui vengono eliminate le teste di serie. Saluta il torneo di Merida anche la numero tre del seeding, l’americana Ann Li, che è stata battuta in rimonta dalla turca Zeynep Sonmez con il punteggio di 3-6 7-6 6-4. La numero 81 del mondo affronterà ora nei quarti la spagnola Carolina Bucsa.

Esce di scena anche la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, settima testa di serie, che ha perso nettamente contro la polacca Magdalena Frech con un netto 6-0 6-3 in un’ora e quindici minuti di gioco. La prossima avversaria di Frech sarà la ceca Marie Bouzkova.

RISULTATI WTA MERIDA 2026

Frech (Pol) b. Bouzas Maneiro (Esp) 6-0 6-3

Sonmez (Tur) b. Li (Usa) 3-6 7-6 6-4

Paolini (Ita) b. Horn (Aus) 6-0 6-2

Zhang (Chn) b. Navarro (Usa) 6-4 6-4