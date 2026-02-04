Dove vedere in tv Italia-Corea del Sud, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Amos Mosaner e Stefania Constantini cominciano domani il loro percorso nel torneo di doppio misto di curling in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia sfiderà la Corea del Sud giovedì 5 febbraio alle ore 10.05 nella seconda sessione del round robin, mentre stasera allo Stadio del Ghiaccio di Cortina d’Ampezzo si disputeranno le prime quattro partite della competizione.

La formidabile coppia azzurra, imbattuta alle Olimpiadi di Pechino 2022 e ai Mondiali canadesi del 2025, non scenderà in campo oggi ed inizierà il suo tentativo di difesa del titolo a cinque cerchi domattina sul ghiaccio ampezzano affrontando l’insidioso binomio asiatico composto da Kim Seonyeong e Jeong Yeongseok. Corea del Sud che farà invece il suo debutto nella manifestazione già stasera contro la Svezia.

Ricordiamo che il format dell’evento prevede un round robin in cui ognuna delle dieci squadre iscritte incrocerà le altre nove formazioni stilando una classifica generale che promuoverà quattro team alla fase a eliminazione diretta. Nello specifico, si giocheranno due semifinali (prima contro quarta e seconda contro terza) e a seguire le finali con in palio le medaglie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Italia-Corea del Sud, valevole per il round robin del doppio misto di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La partita verrà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-COREA DEL SUD, CURLING MISTO OLIMPIADI 2026

Giovedì 5 febbraio

Ore 10.05 Italia vs Corea del Sud – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-COREA DEL SUD: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 e 2, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.