Dove vedere in tv Cocciaretto-Ostapenko oggi, WTA Doha 2026: orario giovedì 12 febbraio e streaming

I Qatar Open 2026 di tennis vedranno disputarsi tutti i quarti di finale a Doha: oggi, giovedì 12 febbraio, tornerà in campo anche l’azzurra Elisabetta Cocciaretto, in tabellone da lucky loser, che sfiderà la lettone Jelena Ostapenko.

Il match dei quarti di finale che vedrà protagonista la tennista italiana sarà il primo di giornata sul Centre Court, ed aprirà il programma alle ore 13.00 italiane: Elisabetta Cocciaretto ha vinto l’unico precedente, giocato a Birmingham nel 2024, sull’erba, imponendosi nei sedicesimi con un duplice 6-3.

La sfida che vedrà protagonista Elisabetta Cocciaretto nei quarti di finale del WTA 1000 di Doha sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTennis, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurra.

CALENDARIO WTA DOHA 2026

Giovedì 12 febbraio

Dalle 13.00 ora italiana sul Centre Court: Elisabetta Cocciaretto (Italia, LL) – Jelena Ostapenko – Diretta tv SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

PROGRAMMA WTA DOHA 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix.

Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.