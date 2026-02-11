Tennis
WTA Doha 2026, Cocciaretto è inarrestabile. L’azzurra doma Li e vola ai quarti
Non si ferma la scalata di Elisabetta Cocciaretto. Negli ottavi di finale di Doha, primo torneo WTA 1000 della stagione, la scatenata giocatrice azzurra doma la statunitense Ann Li 7-6(5) 5-7 6-4 in due ore e cinquantacinque minuti e vola ai quarti di finale, prima volta per lei in un 1000. Nel prossimo turno la marchigiana sfiderà la lettone Jelena Ostapenko.
La statunitense firma l’1-0 sul rovescio largo dell’avversaria. La marchigiana impatta ai vantaggi sull’1-1 dopo aver annullato palla break. L’americana sigla il 2-1, allunga sul 3-1 sull’errore dell’avversaria dopo uno scambio intenso da fondo, e scappa sul 4-1 dopo aver salvato due possibilità del 3-2. Quando tutto sembra far presagire una rapida conclusione sul 5-2 per Li, la giocatrice a stelle e strisce manca cinque set point nell’ottavo gioco e subisce il prepotente ritorno dell’italiana che timbra il break del 5-4 sull’errore di rovescio della rivale e impatta sul 5-5 con un parziale di 11-2. Nessuna delle due contendenti riesce a spezzare l’equilibrio e il 6-6 diventa inevitabile. Cocciaretto firma il minibreak del 3-2 con il diritto vincente, difende i due punti successivi in battuta, subisce il ritorno della rivale sul 5-5 e fissa il definitivo 7-5 sul rovescio difensivo fuori misura della giocatrice a stelle e strisce.
La marchigiana inizia la seconda frazione con l’agevole 1-0. La numero 41 del ranking replica con l’immediato 1-1. Li rompe l’equilibrio e firma il break del 2-1 con l’accelerazione di rovescio lungolinea. La replica dell’azzurra è immediata con il 2-2 sancito dall’errore di rovescio dell’americana e il 3-2 firmato dal servizio vincente. Cocciaretto sigla il 4-3 con il bolide di diritto e griffa il break del 5-3 forzando l’errore della rivale. Nel momento della verità l’italiana sente la tensione, commette due doppi falli e cede il servizio per il 5-4. Il momento negativo continua con l’errore di diritto che consegna il 6-5 a Li, brava a chiudere 7-5 con il diritto incrociato.
Ad inizio terza partita la marchigiana chiede l’intervento del dottore per un probabile problema al piede sinistro e rientra negli spogliatoi per il trattamento medico. L’americana parte forte e con un parziale di 8 a 3 si porta sul 2-0, l’azzurra riesce ad interrompere la serie di sei giochi consecutivi con il 2-1. L’accelerazione di diritto consegna il 3-1 alla tennista a stelle e strisce. La vincitrice del torneo di Hobart si porta sul 15-40 nell’ottavo gioco con un magnifico passante di diritto incrociato e sul diritto in rete di Ann Li fissa il 4-4. Cocciaretto sigla a 15 il 5-4 e continua a spingere anche sul servizio dell’avversaria fino a costringerla all’errore di rovescio che le consegna il definitivo 6-4.
Cocciaretto chiude la sua prestazione con un ace, commette sei doppi falli e serve il 63% di prime palle. L’italiana vince il 67% di punti sulla prima di servizio e il 50% sulla seconda. La marchigiana si aggiudica il computo totale dei punti per 71 a 63, testimonianza di un match equilibrato nel quale non sono mancati i repentini cambi di scena.