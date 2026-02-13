Davide Ghiotto non cerca scuse: “Ho fatto schifo, forse è la mia ultima Olimpiade”

Non è stata sicuramente la gara che Davide Ghiotto si aspettava quella dei 10.000 metri alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Per l’azzurro è arrivata una delusione abbastanza grande, viste le ambizioni della vigilia e la condizione, apparsa positiva dopo il quarto posto nei 5.000. L’italiano non ha invece confermato il podio olimpico ottenuto a Pechino nel 2022, chiudendo con il sesto tempo complessivo.

Il vicentino non è mai riuscito a dare la svolta alla sua performance e con il passare dei metri la sua azione è andata a scemare. Crono finale di 12’46″72 per il tre volte campione del mondo nella specialità, un risultato lontano dalle aspettative e dalle medaglie. Lo stesso Ghiotto ha con sincerità espresso tutta la sua delusione al termine della gara.

Queste le parole dell’azzurro riportate dall’Ansa: “Non so cosa dire sinceramente, penso che la gara si sia vista e ho fatto veramente schifo, sono deluso da me stesso. Potrebbe essere la mia ultima olimpiade e i miei ultimi 10 mila e chiudere la carriera sulle distanze lunghe in questo modo non è la cosa più piacevole”.

Il pattinatore classe 1993 ha poi concluso: “Quando ci sono queste gare purtroppo è molto dura affrontare la realtà e non posso dare la colpa a nessuno se non a me stesso, oggi non avevo le gambe ci ho provato ed è andata così. Mi dispiace solo che se chiuderò la mia carriera in questo modo, non è il mio vestito migliore”.