Curling, la Gran Bretagna batte l’Estonia alle Olimpiadi. Bene gli USA

Va in archivio la seconda sessione di incontri validi per il doppio misto di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un segmento che si potrebbe riassumere con due partite terminate con una vittoria schiacciante e con altre più combattute.

Come già sappiamo, l’Italia di Stefania Constantini ed Amos Mosaner ha liquidato la Corea del Sud per 8-4. Un copione simile al solido successo della Svezia, capace di battere la Repubblica Ceca per 2-7 indirizzando il match con una mano rubata al quarto turno e con tre preziosi punti messi a referto al sesto end.

Brutta sconfitta poi per l’Estonia, caduta al cospetto della Gran Bretagna per 10-5. I britannici nello specifico hanno preso il largo nel penultimo atto, segnando quattro sigilli che hanno consentito loro di chiudere l’incontro con un end di anticipo. Si è risolto invece all’ultima ripresa il vìs-a-vìs tra Norvegia e Stati Uniti, terminata con il trionfo degli atleti a stelle strisce per 6-8 con una mano rubata.

Nel pomeriggio scenderanno di nuovo in campo USA-Svizzera e Norvegia-Canada. Poi in serata sarà la volta di Italia-Canada, Svizzera-Corea del Sud, Estonia-Svezia e Gran Bretagna-Cechia.