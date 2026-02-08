CurlingMilano Cortina 2026Sport Invernali
Curling, secondo successo per Cechia e Corea del Sud nel doppio misto alle Olimpiadi
E’ appena terminata la decima sessione valida per il Round Robin del doppio misto del curling alle Olimpiadi di Milano Cortina. Un segmento ridotto quello andato in scena sul ghiaccio cortinese, che ha coinvolto soltanto quattro squadre.
Non sono mancate delle notizie rilevanti. La Cechia trova il secondo successo in questa rassegna a Cinque Cerchi, battendo la Norvegia per 6-3, merito di due punti messi a referto nel terzo end e di una mano rubata da uno arrivata immediatamente dopo.
Prosegue invece il momento negativo dell’Estonia che, dopo un inizio oltremodo brillante, ha frenato bruscamente la sua corsa cedendo il passo anche alla Corea del Sud, vittoriosa per 9-3 in un match indirizzato già nelle prime battute, complici tre sigilli messi a referto dalle asiatiche con il martello a disposizione, preludio ad una mano rubata da due nel secondo end.
Nella sessione pomeridiana, al via alle 14:35, si giocheranno Canada-Svezia, Gran Bretagna-Svizzera, Stati Uniti-Estonia ed Italia-Cechia, tutti incontri importantissimi in ottica classifica.
CLASSIFICA DOPPIO MISTO CURLING MILANO CORTINA 2026
1 Gran Bretagna 7 vittorie (7 partite) Qualificata alle semifinali
2 Italia 4 (6)
2 Stati Uniti 4 (6)
4 Svezia 4 (7)
5 Canada 3 (6)
5 Svizzera 3 (6)
7 Cechia 2 (7)
7 Estonia 2 (7)
7 Corea del Sud 2 (7)
7 Norvegia 2 (7)