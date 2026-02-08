CurlingMilano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
Classifica curling misto: perché l’Italia è qualificata con un turno di anticipo
Al termine della quinta giornata del round robin del torneo di doppio misto del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si conoscono le quattro semifinaliste: Amos Mosaner e Stefania Constantini, nonostante la sconfitta con la Gran Bretagna, staccano il pass per il penultimo atto.
I risultati giunti nella dodicesima sessione, infatti, permettono all’Italia di avere la certezza aritmetica di essere tra le prime quattro anche in caso di sconfitta contro gli Stati Uniti domattina: il match contro gli statunitensi servirà solo a definire l’avversaria degli azzurri (gli USA stessi o ancora la Gran Bretagna).
I britannici con 8 vittorie in 9 match sono certi del primo posto, mentre ora gli Stati Uniti sono secondi con 6 successi, ma dovranno battere l’Italia per difendere il piazzamento. Gli azzurri, al momento terzi, in caso di sconfitta domani saranno quarti, altrimenti saranno secondi e sfideranno ancora gli USA.
La Svezia, che ha chiuso il round robin con 5 vittorie in 9 incontri, attende: con una vittoria dell’Italia sarà quarta ed affronterà i britannici, mentre con una vittoria degli USA sarà terza in quanto vittoriosa nello scontro diretto con l’Italia, e sfiderà proprio gli statunitensi. Matematicamente fuori dai giochi la Svizzera.
In caso di arrivo con tre squadre al terzo posto con 5 successi, infatti, la classifica avulsa premierebbe la Svezia, che ha battuto sia gli azzurri che gli elvetici e sarebbe terza, e l’Italia, che ha battuto gli svizzeri, con gli azzurri quarti e gli svizzeri eliminati in quanto quinti.
CLASSIFICA CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI 2026
1 Gran Bretagna 8 vittorie (9 partite) Qualificata alle semifinali (1° posto certo)
2 Stati Uniti 6 (8) Qualificata alle semifinali
3 Italia 5 (8) Qualificata alle semifinali
4 Svezia 5 (9) Qualificata alle semifinali
5 Svizzera 4 (8)
6 Canada 3 (8)
6 Corea del Sud 3 (8)
6 Norvegia 3 (8)
9 Cechia 2 (8)
9 Estonia 2 (8)