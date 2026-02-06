Curling, Gran Bretagna in testa da imbattuta alle Olimpiadi. Gli USA sorprendono il Canada, Italia in lotta

Il torneo di curling doppio misto prosegue spedito alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la Cerimonia d’Apertura dei Giochi andrà in scena soltanto questa sera, ma intanto siamo già alla terza giornata di gare sul ghiaccio della Perla delle Dolomiti. La mattina di venerdì 6 febbraio ha proposto tre partite: oltre alla schiacciante vittoria dell’Italia contro la Svizzera (12-4, partita chiusa con due end di anticipo rispetto agli otto da programma), si registrano i successi di Gran Bretagna e USA.

Bruce Mouat e Jennifer Dodds hanno regolato i fratelli Isabella e Rasmus Wranaa per 7-4, partendo a spron battuta con una mano rubata da tre punti nel secondo end (4-0) e poi tramortendo gli avversari con i due punti siglati nel settimo parziale dopo il tentativo di recupero degli scandinavi nella parte centrale del match. Gli scozzesi (ma nella rassegna a cinque cerchi si gareggia sotto la Union Jack) si sono così issati in testa alla classifica generale a punteggio pieno, con quattro vittorie all’attivo.

Cory Thiesse e Korey Dropkin hanno invece firmato il colpaccio contro Jocelyn Peterman e Brett Gallant, vincendo con il punteggio di 7-5 al termine di un confronto decisamente equilibrato. Dopo il 3-3 all’intervallo e il botta e risposta da un punto a testa al ritorno sul ghiaccio, il binomio a stelle e strisce ha sfruttato al meglio il vantaggio del power-play e ha marcato tre punti nel settimo parziale, lanciandosi così verso l’affermazione che ha permesso di agganciare proprio il Canada al secondo posto con tre successi all’attivo.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI 2026 OGGI

Italia vs Svizzera 12-4

Gran Bretagna vs Svezia 7-4

USA vs Canada 7-5

CLASSIFICA CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI 2026

1. Gran Bretagna 4 vittorie (4 partite disputate)

2. USA 3 vittorie (3 partite disputate)

3. Canada 3 vittorie (4 partite disputate)

4. Italia 2 vittorie (3 partite disputate)

5. Svezia 2 vittorie (4 partite disputate)

5. Svizzera 2 vittorie (4 partite disputate)

7. Estonia 1 vittoria (3 partite disputate)

8. Cechia 0 vittorie (3 partite disputate)

8. Corea del Sud 0 vittorie (3 partite disputate)

8. Norvegia 0 vittorie (3 partite disputate)