La storia della Formula 1 raccontata da Beatrice Frangione – Cosa accadde il 7 febbraio In questa nuova puntata de “La storia della Formula 1”, Beatrice Frangione accompagna gli appassionati in un vero e proprio viaggio nel tempo, che parte dal 1960 e arriva fino ai giorni nostri, seguendo il filo conduttore di una data speciale: il 7 febbraio. Il racconto prende il via da una delle rivoluzioni tecniche più importanti nella storia della F1 nel 1960 grazie a Bruce McLaren, prosegue poi negli anni Ottanta, segnati dalle durissime lotte politiche tra FOCA e FISA, che tolgono validità mondiale a GP come quello di Argentina, fino ad arrivare ai giorni nostri, Beatrice Frangione collega la storia al presente ricordando il 7 febbraio come data di nascita di Pierre Gasly, uno dei piloti da tenere particolarmente d’occhio nella stagione 2026. In una Formula 1 rivoluzionata dai nuovi regolamenti, esperienza, talento e capacità di adattamento potrebbero fare la differenza.