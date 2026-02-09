Come sta Lindsey Vonn? Perché il bollettino medico non arriverà e gli ultimi aggiornamenti

Lindsey Vonn è ricoverata presso il reparto di ortopedia dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove nel pomeriggio di ieri è stata operata alla gamba sinistra in seguito alla frattura rimediata cadendo durante la discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I Giochi della fuoriclasse statunitense sono durati soltanto una dozzina di secondi, poi lo sbilanciamento sul primo salto dell’Olympia delle Tofane e il brutto infortunio.

A riferirlo nella mattinata odierna è stata la portavoce dell’azienda sanitaria Ulss2, come riportato dall’Ansa. Si attendeva un bollettino medico attorno alle ore 12.00, ma non è ancora stato diffuso e per il momento non filtrano ulteriori informazioni sulle condizioni della ribattezzata Wonder Women, seguita nella propria stanza dal personale di Team USA.

Il motivo per cui il bollettino tarda ad arrivare è stato spiegato da una portavoce dell’ospedale: “Gli uffici stampa di Lindsey Vonn hanno fatto tassativo divieto di divulgare qualsiasi tipo di informazione, né di consentire ai medici di dire qualsiasi cosa e di accedere a qualsiasi spazio. Contrariamente a quanto avremmo disposto noi, loro hanno tassativamente imposto questa linea. Il volere della paziente è quello prioritario, quindi noi dobbiamo nostro malgrado attenerci a questa linea che loro hanno deciso“.

Secondo quanto appreso dall’Ansa, il vertice del Medical Service regionale, istituito per le Olimpiadi, ha sottoposto allo staff americano il ricovero dell’atleta a Belluno o a Treviso, i due punti di riferimento per i Giochi in Veneto. Lo staff a stelle e strisce ha quindi scelto Treviso, dove è stata presa in carico dal personale medico e portata in sala operatoria. Sempre secondo l’agenzia giornalistica, Lyndsey Vonn sarebbe stata sottoposta a una doppia operazione per la riduzione della frattura al femore della gamba sinistra, con l’applicazione di un fissaggio esterno.