Cosa si è fatta Lindsey Vonn? Operata nel pomeriggio, il bollettino medico e gli ultimi aggiornamenti

AGGIORNAMENTO ORA 18.35. Lindsey Vonn ha rimediato una frattura alla gamba sinistra e nel pomeriggio è stata operata a Treviso. Questo il comunicato diffuso dall’ospedale, le sue Olimpiadi sono concluse e probabilmente anche la carriera.

“La sciatrice statunitense Lindsey Vonn, vittima di una brutta caduta questa mattina sulla pista Olympia delle Tofane, Cortina, durante la discesa libera femminile, è stata soccorsa dal personale del Medical Service regionale per i giochi olimpici e immediatamente trasferita in elicottero al Policlinico Codivilla gestito dall’Ulss 1 dove sono stati effettuati tutti gli accertamenti diagnostici e deciso il trasferimento all’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Qui l’atleta statunitense è stata ricoverata e presa in carico da un’équipe multidisciplinare. Nel pomeriggio è stata sottoposta a un intervento chirurgico ortopedico di stabilizzazione della frattura riportata alla gamba sinistra. Domani alle 12 prossimo bollettino per aggiornamento delle condizioni cliniche della paziente“.

Lindsey Vonn è caduta dopo una dozzina di secondi nel corso della discesa libera delle Olimpiadi Invernali 2026, andata in scena sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo: si è sbilanciata sul primo salto, ha provato a rimanere in piedi, ma non è riuscita nell’intento, è andata a sbattere violentemente sul manto nevoso con il fianco destro e il volto dopo essersi capovolta in aria. La fuoriclasse statunitense è stata prontamente soccorsa, è stata imbarellata ed è stato chiesto l’intervento dell’elicottero.

Falco 2 ha calato il verricello poco sotto il rifugio Pomedes e l’atleta americana è stata issata a bordo, venendo poi condotta verso il punto medico avanzato e successivamente in ambulanza all’ospedale Codivilla Putti di Cortina d’Ampezzo. Dopo i primi controlli medici e una serie di accertamenti, la ribattezzata Wonder Woman è stata trasferita con l’elisoccorso presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Una doppia visita in due nosocomi differenti per la 41enne nel giro di qualche ora, in modo da ascoltare più professionisti e avere un quadro più dettagliato della propria situazione medica. Si attende il primo bollettino medico per conoscere le reali condizioni fisiche di Lindsey Vonn, che oggi ha gareggiato con il crociato sinistro rotto e che potrebbe avere terminato la propria carriera nel peggior modo possibile.

Sua sorella Karin Kildow (ricordiamo che Vonn è il cognome acquisito dall’ex marito) ha parlato alla NBC: “Era l’ultima cosa che volevamo vedere qui oggi, è successo tutto così in fretta. Ha dato tutto per essere qui a questa discesa, è stata una cosa spaventosa da vedere. Spero stia bene. Ha qui tutti i suoi chirurghi, il suo staff e i suoi dottori, quindi sono sicuro che ci daranno un aggiornamento sulle sue condizioni a breve. Credo sia ancora in fase di valutazione in questo momento, è l’ultima cosa che abbiamo sentito“.