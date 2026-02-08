VIDEO Lindsey Vonn, la drammatica caduta nella discesa di Cortina

Momenti di grande apprensione per Lindsey Vonn, coinvolta in una bruttissima caduta durante la discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, quest’oggi sull’Olympia delle Tofane. La campionessa statunitense, 41 anni, è stata protagonista di un incidente impressionante nelle primissime fasi della prova, facendo temere conseguenze serie per la sua incolumità.

Partita con il pettorale numero 13, Vonn ha perso il controllo degli sci dopo pochi secondi dal via: nel primo tratto tecnico, la famigerata prima traversa, un salto affrontato in modo imperfetto ha innescato una rotazione incontrollata, culminata in una caduta durissima.

Nell’impatto l’atleta ha centrato una porta, compromettendo definitivamente l’equilibrio. Gli sci, rimasti agganciati durante il volo, hanno fatto leva sulla neve, una dinamica che ha subito fatto scattare l’allarme per le ginocchia, già messe a dura prova in carriera. E pensare che proprio a Cortina Vonn aveva costruito parte della sua leggenda, con 12 vittorie sul tracciato ampezzano.

Il dolore è apparso evidente fin da subito: urla strazianti, poi la lunga attesa distesa sulla pista, mentre il pubblico tratteneva il fiato. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente e, dopo le prime cure sul posto, è stato necessario l’elicottero per il trasferimento dell’atleta. Un epilogo amaro per una fuoriclasse che aveva deciso di gareggiare nonostante la lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro.