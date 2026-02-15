Combinata nordica, Yamamoto e Lamparter brillano in allenamento sul trampolino grande di Predazzo

Va in archivio la seconda sessione ufficiale di allenamenti sul trampolino grande di Predazzo in vista delle ultime due gare della combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. I risultati del training mattutino vanno presi con le molle, anche perché diversi big (Stefan Rettenegger e Ilkka Herola su tutti) hanno scelto di rinunciare ai salti odierni per riposare e risparmiare energie preziose per il prosieguo della rassegna a Cinque Cerchi.

Tra chi ha preso parte agli allenamenti di oggi, i migliori sul Large Hill della Val di Fiemme sono stati sicuramente il giapponese Ryota Yamamoto (sempre nei primi due) e l’austriaco Johannes Lamparter (secondo e primo nelle due serie disputate), che hanno dominato la scena nelle tre serie odierne dimostrando una stabilità tecnica davvero notevole.

Buona costanza di rendimento anche per l’estone Kristjan Ilves (tra il terzo ed il sesto posto), il norvegese Einar Luraas Oftebro (in progressione da decimo a quarto) e l’austriaco Thomas Rettenegger (nella forbice tra la seconda e la sesta piazza). Per quanto riguarda i fondisti più competitivi del circuito, arrivano segnali incoraggianti per il campione olimpico della gara con salto su trampolino piccolo Jens Luraas Oftebro (settimo e quarto nelle prime due serie) ma anche tutto sommato per l’altro norvegese Andreas Skoglund.

Da segnalare in chiave azzurra un buon Aaron Kostner, 17° e 10° prima di rinunciare al terzo salto, mentre hanno fatto più fatica Samuel Costa (tra il 12° ed il 22° posto) e Alessandro Pittin (nelle estreme retrovie della graduatoria).