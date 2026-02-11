Combinata nordicaMilano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
Combinata nordica, Ilves brilla nel segmento di salto. Oftebro e Geiger si candidano al titolo olimpico
Va in archivio sul trampolino piccolo di Predazzo un segmento di salto molto equilibrato in occasione della prima gara di combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La prova a inseguimento di fondo sulla distanza dei 10 km, che andrà in scena alle ore 13.45 sulle nevi della Val di Fiemme, si preannuncia quindi estremamente interessante e spettacolare con tanti atleti ancora in corsa per il podio.
Stamattina il migliore del lotto sul Normal Hill è stato l’estone Kristjan Ilves, che partirà da solo al via della 10 km con un margine non particolarmente elevato su alcuni fondisti molto temibili e destinati sulla carta a raggiungerlo senza troppi patemi. Il leader della competizione scatterà infatti con un vantaggio di 15″ sull’austriaco Thomas Rettenegger e 19″ sul giapponese Ryota Yamamoto (due atleti che perderanno terreno nel fondo) ma soprattutto solo una ventina di secondi su un terzetto composto dal norvegese Einar Luraas Oftebro e dagli austriaci Stefan Rettenegger e Johannes Lamparter.
Fari puntati però sul tandem formato da Jens Luraas Oftebro e la stella tedesca Vinzenz Geiger, che hanno un gap inferiore ai 30″ dalla testa e potrebbero dare vita ad un duello appassionante per il successo. Da non sottovalutare in ottica bronzo il finlandese Ilkka Herola, 9° a 32″, mentre saranno chiamati ad una grande rimonta i teutonici Johannes Rydzek e Julian Schmid, 12° e 13° a 42″ e 43″, ed il norvegese Andreas Skoglund, 14° a 48″.
L’Italia, come da pronostico, è fuori dalla lotta per le posizioni che contano ma può ancora sperare in un buon piazzamento a ridosso della top10 con Samuel Costa e forse anche con Aaron Kostner, rispettivamente 22° a 1’22” e 27° a 1’43”. Più lontano Alessandro Pittin, 33° a 2’27”.