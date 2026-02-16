Combinata nordica, Herola e Thomas Rettenegger sugli scudi nei salti di allenamento a Predazzo

Si è conclusa la terza sessione ufficiale di allenamenti sul trampolino grande di Predazzo per la combinata nordica in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, alla vigilia della gara individuale con salto da Large Hill che andrà in scena martedì 17 febbraio. L’unico big ad aver rinunciato al training odierno è il tedesco Johannes Rydzek, mentre tutti i favoriti per le medaglie hanno partecipato alle tre serie mattutine.

Riscontri incoraggianti in mattinata soprattutto per l’austriaco Thomas Rettenegger (due volte primo e poi quarto nell’ultima serie) ed il finlandese Ilkka Herola (in progressione dal terzo al primo posto), ma ha ben figurato anche il vice-campione olimpico sul piccolo Johannes Lamparter con una notevole stabilità tecnica (quarto e due volte secondo).

Segnali contrastanti per i norvegesi più competitivi nel fondo, con un brillante Andreas Skoglund (nella forbice tra la terza e la sesta piazza) ed invece un opaco Jens Luraas Oftebro che dovrà alzare l’asticella domani in gara per provare ad inseguire la doppietta dopo il titolo nella Gundersen su Normal Hill. Lontani dalle posizioni di vertice gli italiani, con un solo piazzamento tra i migliori 20 registrato da Samuel Costa (18°) nell’ultima serie.