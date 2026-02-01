Christian Falocchi torna a volare! Misura di impatto dopo 5 interventi: minimo per gli Europei, freccia in più per l’Italia

Christian Falocchi è tornato a decollare, issandosi a 2.28 metri nella gara di salto in alto che ha animato il meeting di Herentals (Belgio). Misura decisamente ragguardevole per l’azzurro, che ha migliorato di tre centimetri il proprio personale dopo addirittura nove anni, lasciandosi alle spalle una serie di problemi fisici che lo hanno fortemente limitato nelle ultime stagioni.

Il poliziotto lombardo si è reso protagonista di un buon cammino fino a 2.23 (tutte le misure superate al primo tentativo, tranne 2.17), poi ha sbagliato a 2.26 e ha deciso di passare direttamente alla quota superiore per giocarsi la vittoria contro il giovane algerino Younes Ayachi, che aveva valicato 2.26 alla prima prova. Il fresco 29enne (ha spento le candeline venerdì) si è esaltato a 2.28 e fa scacco matto, facendo capire di essere tornato a tutti gli effetti.

Christian Falocchi ha poi tentato anche il 2.30, ma si è dovuto fermare dopo il secondo nullo a causa della rottura di una scarpa. Il risultato vale anche il minimo per gli Europei di agosto a Birmingham (fissato a 2.27), dove con queste misure si potrebbe ambire a un ruolo da outsider. Molti appassionati lo ricorderanno per i risultati conseguiti nel 2017 (2.25 indoor e argento agli Europei U23) e per il sesto posto agli Europei Indoor nel 2023, dopo i quali cui venne frenato da un infortunio alla caviglia destra.

L’azzurro ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Ci ho sempre sperato e tutti i giorni ho continuato ad allenarmi per cercare di migliorare, anche se negli ultimi due anni ci sono stati periodi in cui non sapevo se sarei riuscito a tornare, dopo il quinto intervento in totale tra caviglia e ginocchio. Nella scorsa primavera stavo per accettare l’idea di smettere, ma a metà luglio ho saltato 2.23 alla seconda gara e ho capito come gestire la situazione per trovare un nuovo equilibrio al piede di stacco“.

Il nostro portacolori ha poi proseguito nella propria analisi, soffermandosi su un dettaglio della gara disputata in Belgio: “Ho lavorato bene da settembre, seguito come di consueto a Bergamo dai tecnici Orlando Motta e Pierangelo Maroni. Quando ho passato 2.26 mi sono quasi pentito, sarebbe stato comunque il personale, ma sognavo il minimo per gli Europei e torno a casa con il sorriso”.