Pietro Arese strapazza il record italiano del miglio! E Casoni toglie un primato a… Stefano Mei

Pietro Arese ha firmato il nuovo record italiano del miglio in sala, correndo i 1.609,34 metri con il tempo di 3:54.64 al PalaIndoor di Padova e ritoccando così di oltre un secondo il precedente primato che egli stesso aveva siglato tre anni fa (3:55.71 il 29 gennaio 2023, sempre nella località veneta). Il mezzofondista ha mostrato una condizione di forma davvero encomiabile in occasione del suo debutto stagionale, quando mancano meno di due mesi ai Mondiali Indoor (a Torun, il 20-22 marzo). Per completezza annotiamo che il record nazionale all’aperto appartiene a Federico Riva con il 3:48.11 siglato lo scorso 27 luglio a Berlino.

Il piemontese, bronzo europeo dei 1500 metri all’aperto e fresco Campione d’Europa nella staffetta di cross, ha impostato in maniera accorta la gara, tenendo un ritmo costante e rendendosi protagonista di un ottimo allungo nella fase conclusiva. Alle sue spalle si sono piazzati la promessa Simone Valduga (3:59.13) e lo junior Alessandro Casoni (4:06.56), che ha riscritto il record italiano under 20: il giovane emiliano ha strappato a Stefano Mei, Campione d’Europa dei 10.000 metri nel 1986 e attuale Presidente FIDAL, un primato che deteneva da 44 anni (4:06.65 il 27 gennaio 1982 a Genova).

Pietro Arese tornerà in gara martedì 3 febbraio in occasione della tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala) che andrà in scena a Ostrava (Cechia). Ricordiamo, anche in questa sede, che Filippo Tortu si è rialzato in fase di accelerazione nelle batterie dei 60 metri a Magglingen (Svizzera) a causa di un problema fisico.