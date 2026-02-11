Tennis
Chi affronterà Sinner la prossima settimana a Doha? Teste di serie e possibili incroci turno per turno
Per definire le 8 teste di serie del tabellone principale di singolare maschile dei Qatar Open 2026 di tennis verrà utilizzato il ranking ATP rilasciato lunedì 9 febbraio: il torneo sarà di categoria ATP 500, ma l’entry list è di livello assoluto.
Nell’ATP 500 di Doha, infatti, Jannik Sinner sarà il numero 2 del seeding: per questo motivo l’azzurro potrà ritrovare soltanto in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero 1), mentre potrà incontrare uno tra il serbo Novak Djokovic (3) ed il canadese Felix Auger-Aliassime (4) soltanto in semifinale.
Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero, nell’ordine, il kazako Alexander Bublik, i due russi Daniil Medvedev ed Andrey Rublev, ed il ceco Jakub Mensik. Nei primi due turni l’azzurro non incontrerà teste di serie.
CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI JANNIK SINNER
Primo turno
Giocatori non inseriti tra le teste di serie.
Secondo turno
Giocatori non inseriti tra le teste di serie.
Quarti di finale
Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Alexander Bublik, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Jakub Mensik.
Semifinali
Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime.
Finale
La testa di serie numero 1, ovvero Carlos Alcaraz.