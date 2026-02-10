ATP Rotterdam 2026, buona la prima per Bolelli e Vavassori! Battuti Ingildsen/Veldheer in due set

Comincia nel migliore dei modi l’avventura della coppia italiana Simone Bolelli/Andrea Vavassori nel torneo ATP 500 di Rotterdam (Paesi Bassi). Gli azzurri, detentori del titolo sul veloce indoor olandese, hanno esordito con una vittoria, superando il duo formato dal danese Johannes Ingildsen e dall’olandese Mick Veldheer con il punteggio di 6-3 7-6 (8) in un’ora e 30 minuti di gioco.

Un successo importante per il morale dei due tennisti italiani, che in questo avvio di 2026 avevano faticato a trovare i giusti meccanismi. Nel prossimo turno affronteranno la coppia vincente della sfida tra Gille/Verbeek e Arends/Arneodo.

Nel primo set i due azzurri impiegano qualche game per entrare in partita, rischiando il break nel terzo gioco e annullando tre palle break agli avversari. Bolelli e Vavassori trovano poi il ritmo giusto e nel sesto game sono loro a costruirsi due opportunità di break, sfruttando la seconda per strappare il servizio ai rivali. Un vantaggio decisivo ai fini del parziale, con gli italiani che non concedono più nulla e chiudono sul 6-3.

Nel secondo set il piemontese e l’emiliano sono dapprima chiamati a cancellare una palla break nel terzo gioco, per poi non riuscire a sfruttarne ben quattro nel game successivo. Da quel momento i servizi dominano la scena e il verdetto viene rimandato al tie-break. Qui il duo tricolore annulla due set point e, nel rush finale, tira fuori il meglio, concretizzando la seconda palla match sul 10-8.