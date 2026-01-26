Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Milano Cortina 2026OlimpiadiSlittinoSport Invernali

Slittino, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. Dominik Fischnaller vuole il podio a Cinque Cerchi

Pubblicato

35 minuti fa

il

Dominik Fischnaller
Dominik Fischnaller - Lapresse

I Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina sono alle porte, l’Italia si prepara ad ospitare la manifestazione a Cinque Cerchi. Oggi la Federazione italiana sport invernali ha annunciato i convocati per tutte le proprie discipline, tra queste anche lo slittino su pista artificiale.

Il protagonista annunciato è Dominik Fischnaller: l’altoatesino è reduce dal bronzo conquistato a Pechino 2022 e vuole agguantare un’altra medaglia. Con lui da seguire anche Leon Felderer, sul podio per la prima volta in carriera a Park City.

Nel doppio maschile attenzione alla coppia Nagler/Malleier, mentre in quello femminile puntano alle medaglie Voetter/Oberhofer. L’Italia in stagione ha trovato anche un’atleta di livello per il singolo maschile, Verena Hofer. E a completare tutto ci sarà la team-relay.

Andiamo a scoprire specialità per specialità tutti i convocati azzurri.

CONVOCATI ITALIA SLITTINO OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Slittino Pista Artificiale Uomini

  • Leon Felderer

  • Dominik Fischnaller

  • Alex Gufler

  • Simon Kainzwaldner

  • Ivan Nagler

  • Fabian Malleier

  • Emanuel Rieder

Slittino Pista Artificiale Donne

  • Verena Hofer

  • Marion Oberhofer

  • Sandra Robatscher

  • Andrea Voetter

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità