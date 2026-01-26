Slittino, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. Dominik Fischnaller vuole il podio a Cinque Cerchi

I Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina sono alle porte, l’Italia si prepara ad ospitare la manifestazione a Cinque Cerchi. Oggi la Federazione italiana sport invernali ha annunciato i convocati per tutte le proprie discipline, tra queste anche lo slittino su pista artificiale.

Il protagonista annunciato è Dominik Fischnaller: l’altoatesino è reduce dal bronzo conquistato a Pechino 2022 e vuole agguantare un’altra medaglia. Con lui da seguire anche Leon Felderer, sul podio per la prima volta in carriera a Park City.

Nel doppio maschile attenzione alla coppia Nagler/Malleier, mentre in quello femminile puntano alle medaglie Voetter/Oberhofer. L’Italia in stagione ha trovato anche un’atleta di livello per il singolo maschile, Verena Hofer. E a completare tutto ci sarà la team-relay.

Andiamo a scoprire specialità per specialità tutti i convocati azzurri.

CONVOCATI ITALIA SLITTINO OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Slittino Pista Artificiale Uomini

Leon Felderer

Dominik Fischnaller

Alex Gufler

Simon Kainzwaldner

Ivan Nagler

Fabian Malleier

Emanuel Rieder

Slittino Pista Artificiale Donne