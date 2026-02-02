Calendario short track Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

Dal 10 al 20 febbraio, la Milano Ice Skating Arena ospiterà le gare dello short track nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sull’anello di ghiaccio meneghino, le emozioni non mancheranno e le aspettative in casa Italia sono alte. Reduce da un percorso nel World Tour con la doppia cifra nei podi, la selezione del Bel Paese spera di esaltarsi davanti al pubblico di casa.

Arianna Fontana sarà uno dei punti di riferimento della compagine, di sicuro quello con maggior esperienza e storia. La campionessa valtellinese sarà la prima, per ora unica, donna a essere portabandiera della spedizione per la seconda volta, ricordando PyeongChang 2018. Una grande responsabilità, ma anche un plus per rendere al meglio delle proprie possibilità, lei che è l’atleta italiana ad aver conquistato più medaglie olimpiche nella storia degli sport invernali.

Un gruppo che però può contare anche su altri atleti come Pietro Sighel. Il trentino è riuscito a sfatare il tabù del successo nel massimo circuito internazionale e ha conquistato il primato nella classifica di specialità dei 1000 metri. Con cinque top-3 all’attivo, Sighel vuol essere uno dei trascinatori dell’Italia dello short track in questa rassegna a Cinque Cerchi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari precisi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda lo short track: giorno per giorno, minuto per minuto, gara per gara, per non perdersi davvero nulla. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (nello specifico Rai 2 e RaiSportHD); in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN, HBO Max; garantita la capillare diretta live testuale su OA Sport per seguire in maniera tematica o generalista le varie gare.

CALENDARIO SHORT TRACK OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Martedì 10 febbraio

Ore 10:30 500 metri donne – Batterie

Ore 11:08 1000 metri uomini – Batterie

Ore 11:53 staffetta mista – Quarti di finale

Ore 12:23 staffetta mista – Semifinali

Ore 12:48 staffetta mista – Finale B

Ore 12:56 staffetta mista – Finale A

Giovedì 12 febbraio

Ore 20:15 500 metri donne – Quarti di finale

Ore 20:29 1000 metri uomini – Quarti di finale

Ore 20:58 500 metri donne – Semifinali

Ore 21:05 1000 metri uomini – Semifinali

Ore 21:26 500 metri donne – Finale B

Ore 21:31 500 metri donne – Finale A

Ore 21:37 1000 metri uomini – Finale B

Ore 21:43 1000 metri uomini – Finale A

Sabato 14 febbraio

Ore 20:15 1500 metri uomini – Quarti di finale

Ore 20:59 1000 metri donne – Batterie

Ore 21:44 1500 metri uomini – Semifinali

Ore 22:00 staffetta femminile – Semifinali

Ore 22:27 1500 metri uomini – Finale B

Ore 22:34 1500 metri uomini – Finale A

Lunedì 16 febbraio

Ore 11:00 1000 metri donne – Quarti di finale

Ore 11:18 500 metri uomini – Batterie

Ore 11:55 1000 metri donne – Semifinali

Ore 12:04 staffetta uomini – Semifinali

Ore 12:36 1000 metri donne – Finale B

Ore 12:42 1000 metri donne – Finale A

Mercoledì 18 febbraio

Ore 20:15 500 metri – Quarti di finale

Ore 20:42 500 metri – Semifinali

Ore 20:50 staffetta femminile – Finale B

Ore 20:59 staffetta femminile – Finale A

Ore 21:24 500 metri uomini – Finale B

Ore 21:29 500 metri uomini – Finale A

Venerdì 20 febbraio

Ore 20:15 1500 metri donne – Quarti di finale

Ore 21:00 1500 metri donne – Semifinali

Ore 21:17 staffetta uomini – Finale B

Ore 21:29 staffetta uomini – Finale A

Ore 21:56 1500 metri donne – Finale B

Ore 22:03 1500 metri donne – Finale A

PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD e RaiSport HD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, Rai Play Sport 1-3, gratis; Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN, HBO Max per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.