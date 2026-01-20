Short track, i convocati dell’Italia per le Olimpiadi 2026: scelta la sostituta di Martina Valcepina

A metà dicembre erano già stati comunicati i convocati dell’Italia per le gare di short track che animeranno le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d’Apertura è in programma venerdì 6 febbraio. Si è però dovuta operare una sostituzione per cause di forza maggiore: Martina Valcepina è caduta malamente domenica pomeriggio in occasione dei quarti di finale dei 500 metri agli Europei e ha rimediato la frattura di tibia e perone.

Il posto della 32enne è stata preso da Gloria Ioriatti, che completerà così la rosa femminile guidata da Arianna Fontana (l’atleta più medagliata ai Giochi della storia del Bel Paese), calcheranno il ghiaccio dell’Ice Skating Arena del capoluogo lombardo anche Chiara Betti, Elisa Confortola e Arianna Sighel. Nessuna novità, invece, sul fronte maschile dopo la rassegna continentale, che ha rappresentato l’ultimo evento agonistico prima della rassegna a cinque cerchi.

Riflettori puntati su Pietro Sighel, stella del movimento tricolore che andrà a caccia di risultati pesanti insieme ai compagni di squadra Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali e Andrea Cassinelli. Di seguito il quadro dettagliati degli azzurri dello short track convocati per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

CONVOCATI ITALIA SHORT TRACK OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

UOMINI: Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Andrea Cassinelli.

DONNE: Arianna Fontana, Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Sighel, Gloria Ioriatti.