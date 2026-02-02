Milano Cortina 2026OlimpiadiSci AlpinismoSport in tvSport Invernali
Calendario sci alpinismo Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming
L’appuntamento delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è sempre più vicino. Dal 6 febbraio si alzerà infatti il sipario sulla rassegna a cinque cerchi che si disputerà nel nostro paese, esattamente venti anni dopo l’ultima volta (Torino 2006). Cresce la grande attesa per un evento planetario, spalmato su tre regioni diverse e con ben 116 titoli in palio.
Tra le tante specialità presenti ci sarà anche lo Sci Alpinismo, al suo debutto nei Giochi. Verranno infatti disputate a Bormio le Sprint maschili e femminili ed una mixed relay. Tre quindi i titoli in palio, con la squadra italiana pronta ad essere protagonista sulle nevi di casa. Gli azzurri e le azzurre si sono messi già in mostra nelle quattro tappe disputate in Coppa del Mondo e sperano di continuare il bel momento di forma anche alle Olimpiadi.
Dove seguire in tv e streaming le gare dello Sci Alpinismo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? La rassegna a cinque cerchi verrà trasmessa in diretta tv su Rai SportHD e su Rai 2. In streaming invece le piattaforme di riferimento saranno: Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN e HBO Max. OA Sport, invece, vi offrirà la diretta live testuale delle gare.
PROGRAMMA SCI ALPINISMO OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026
Giovedì 19 febbraio
9.50 Sprint Donne Batterie
10.30 Sprint Uomini Batterie
12.55 Sprint Donne Semifinali
13.25 Sprint Uomini Semifinali
13.55 Sprint Donne Finale
14.15 Sprint Uomini Finale
Sabato 21 febbraio
13.30 Staffetta Mista
PROGRAMMA SCI ALPINISMO OLIMPIADI MILANO CORTINA: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Europsort 1-2, DAZN. HBO Max
Diretta Live testuale: OA Sport