Sci alpinismo, De Silvestro-Boscacci in top 5 nel mixed relay alla Coppa del Mondo di Boi Taull
Termina con il trionfo dei francesi Emily Harrop- Thibault Anselmet la tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpinismo andata in scena questa settimana tra la nevi di Boi Taull, in Spagna. Il binomio ha infatti vinto con buon margine la prova Mixed Relay, arrivando al traguardo con più di quindici secondi di vantaggio.
Nello specifico i due transalpini hanno chiuso i conti segnando 27:47.5 e rifilando +29.9 ai padroni di casa Ana Alonso Rodriguez-Oriol Cardona Coll, secondi davanti agli elvetici Marianne Fatton-Jon Kistler, terzi a +29.9.
Fuori dal podio ma buona prova per gli azzurri Alba De Silvestro-Michele Boscacci, i quali si sono dovuti accontentare della quinta moneta con un gap di +54.6 rispetto ai primi della classe, accomodandosi alle spalle degli austriaci Johanna Hiemer-Paul Verbnjack, quarti a +34.4.
Lo sci alpinismo, così come tutti gli altri sport invernali, si concentrerà adesso sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.