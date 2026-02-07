Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 7 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi sabato 7 febbraio va in scena la quarta giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo tre giornate preliminari e la Cerimonia d’Apertura che ha regalato grandi emozioni nella serata di ieri, si assegneranno le prime medaglie di questa edizione dei Giochi e si preannuncia grande spettacolo nelle località che saranno al centro dell’attenzione in avvio di questo appassionante weekend sulla neve e sul ghiaccio italiano.

Il primo titolo sarà messo in palio nella discesa libera maschile, in programma a Bormio alle ore 11.30: Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder e Mattia Casse riusciranno a regalare una soddisfazione a tutti gli appassionati? Alle ore 13.00 spazio allo skiathlon femminile dello sci di fondo, dove l’Italia non può coltivare grandi ambizioni. Lo speed skating assegnerà la corona dei 3000 metri femminile, ma Francesca Lollobrigida non sembra al meglio della condizione.

Doppio impegno per l’Italia nel torneo di curling doppio misto (Amos Mosaner e Stefania Constantini incroceranno Svezia e Norvegia), mentre la nostra Nazionale di hockey ghiaccio femminile affronterà la Svezia in una partita fondamentale per la qualificazione ai quarti di finale. In serata spazio al Big Air di snowboard (Ian Matteoli potrebbe essere un outsider nella caccia alle medaglie) e alla gara sul trampolino piccolo femminile per il salto con gli sci.

Da non perdere le prime due manche del singolo maschile di slittino (Dominik Fischnaller vuole sognare in grande) e altre due prove della gara a squadre di pattinaggio artistico, molto importanti nella rincorsa verso la medaglia (l’Italia può ambire al podio). Lo sci freestyle andrà in scena nelle qualificazioni dello slopestyle: non ci sarà Flora Tabanelli, spazio a suo fratello Miro e a Maria Gasslitter.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (sabato 7 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale generale e tematica per eventi su OA Sport.

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 OGGI

Venerdì 7 febbraio

10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Svezia

10.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, qualificazioni (prima manche)

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera maschile

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile, prova cronometrata 2

11.35 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, qualificazioni (seconda manche)

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Germania-Giappone

13.00 SCI DI FONDO – Skiathlon femminile

13.30 SLITTINO – Singolo femminile, prove cronometrate 3-4

14.00 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, qualificazioni (prima manche)

14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svezia, Estonia-Norvegia, Gran Bretagna-USA, Cechia-Corea del Sud

14.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia

15.05 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, qualificazioni (seconda manche)

16.00 SPEED SKATING – 3000 metri femminile

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Finlandia

17.00 SLITTINO – Singolo maschile, prima manche

18.32 SLITTINO – Singolo maschile, seconda manche

18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, primo turno

19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia–Norvegia, USA-Corea del Sud, Canada-Estonia, Svizzera-Cechia

19.30 SNOWBOAD – Big Air maschile, finale (prima manche)

19.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, short program maschile

19.53 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (seconda manche)

19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, finale

20.17 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (terza manche)

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Svizzera-Canada

22.05 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free dance

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 10.05 alle ore 13.00, dalle ore 13.30 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino al termine delle gare; RaiSportHD dalle ore 13.00 alle ore 17.10 e dalle ore 20.30 fino al termine delle gare.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Sabato 7 febbraio

10.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, qualificazioni (prima manche): Maria Gasslitter

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera maschile: Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile, prova cronometrata 2: Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago

11.35 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, qualificazioni (seconda manche): Maria Gasslitter

13.00 SCI DI FONDO – Skiathlon femminile: Anna Comarella, Maria Gismondi, Martina Di Centa

13.30 SLITTINO – Singolo femminile, prove cronometrate 3-4: Sandra Robatscher, Verena Hofer)

14.00 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, qualificazioni (prima manche): Miro Tabanelli

14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svezia

14.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia

15.05 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, qualificazioni (seconda manche): Miro Tabanelli

16.00 SPEED SKATING – 3000 metri femminili: Francesca Lollobrigida

17.00 SLITTINO – Singolo maschile, prima manche: Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller

17.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, trial round: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer

18.32 SLITTINO – Singolo maschile, seconda manche: Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller

18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, primo turno: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer

19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia–Norvegia

19.30 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (prima manche): Ian Matteoli

19.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, short program maschile: Daniel Grassl

19.53 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (seconda manche): Ian Matteoli

19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, finale: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer

20.17 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (terza manche): Ian Matteoli

22.05 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free dance: Guignard/Fabbri