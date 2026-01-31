Biathlon, Didier Bionaz non va lontano dal podio nella pursuit degli Europei. Top ten per Martina Trabucchi

Continuano gli Europei Open 2026 di biathlon, validi per l’IBU Cup 2025-2026, in corso di svolgimento a Sjusjøen, in Norvegia: nelle pursuit odierne arriva il sesto posto in rimonta di Didier Bionaz tra gli uomini, mentre si registra la decima piazza di Martina Trabucchi tra le donne.

Nella 12.5 km pursuit maschile l’oro continentale va al norvegese Isak Leknes Frey, che manca due bersagli nell’ultima serie ma trionfa comunque in solitaria con il crono di 34’44″7, con 16″9 di margine sul tedesco Leonhard Pfund, d’argento con un bersaglio mancato, e 28″1 sull’altro teutonico Simon Kaiser, di bronzo con 18/20 al tiro.

Il miglior azzurro è Didier Bionaz, il quale nonostante tre errori al poligono risale dalla 23ma piazza e chiude al sesto posto a 1’03″9. Molto bene anche Daniele Cappellari, che dal 45° posto in partenza termina 14° grazie allo zero al poligono. Più indietro Marco Barale, 28°, e Christoph Pircher, 33°.

Nella 10 km pursuit femminile arriva la cinquina transalpina, con il titolo europeo che va a Gilonne Guigonnat, davanti alle connazionali Celia Henaff, seconda, Sophie Chauveau, terza, Amandine Mengin, quarta, e Paula Botet, quinta.

Tra le azzurre la migliore è Martina Trabucchi, decima con quattro bersagli mancati, a 3’02″1, mentre Linda Zingerle chiude 14ma con cinque errori a 3’16″4. Poco più indietro Samuela Comola, 16ma con 16/20 al tiro, mentre Fabiana Carpella è 29ma con 5 errori al poligono.