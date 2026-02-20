Quando il biathlon oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario mass start maschile, startlist, streaming

Oggi, venerdì 20 febbraio, andrà in scena sulle nevi di Anterselva la mass start maschile, gara facente parte del programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un prova che sancirà la chiusura della competizione per gli uomini in questi Giochi e in cui tra le fila azzurre si vorrà lasciare il segno.

Il riferimento in particolare è a Tommaso Giacomel. Il trentino, uscito deluso dalle altre gare individuali, sogna di trovare la quadra nell’ultima prova del programma a Cinque Cerchi. Nella gara con partenza di massa, l’azzurro ha come obiettivo trovare finalmente il giusto equilibrio tra precisione e velocità sugli sci stretti, elementi che in questi Giochi sono venuti a mancare nella loro combinazione.

Ci proverà il 25enne di Imer, che dovrà fare i conti con lo squadrone francese, dominatore in questa manifestazione e in grado di imporsi con uomini diversi in queste giornate. In casa Italia, risponderà all’appello anche Lukas Hofer e per l’altoatesino sarà una gara particolare, essendo l’ultima della carriera in un’Olimpiade.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming del biathlon nella giornata di oggi, venerdì 20 febbraio, alle Olimpiadi 2026. La mass start maschile verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

Venerdì 20 febbraio

Ore 14.15: 15 km mass start maschile Anterselva (Italia) – Diretta tv su Rai2

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.

