BiathlonMilano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Biathlon oggi, Olimpiadi 2026: orario individuale femminile, tv, streaming, pettorali di partenza
Prosegue il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: oggi, mercoledì 11 febbraio, la località di Anterselva ospiterà la 15 km individuale femminile, in programma alle ore 14.15. Grande attesa per la nazionale italiana, che schiererà quattro atlete al via.
Dorothea Wierer partirà nel gruppo rosso con il pettorale numero 42, mentre Michela Carrara sarà impegnata nel secondo gruppo, con il numero 47. Sorteggio favorevole anche per Lisa Vittozzi, inserita anch’essa nel gruppo rosso con il pettorale 50. Completa il quartetto azzurro Hannah Auchentaller, che scatterà nel terzo gruppo con il numero 75.
Wierer e Vittozzi sono quelle ad avere le maggiori possibilità per centrare il bersaglio grosso, ma servirà da parte loro una prestazione ai limiti della perfezione. La compagine francese, infatti, può vantare tra le sue fila atlete che possono ambire al successo, avendo qualità sia nelle sessioni di tiro che su sugli sci stretti. Non resta che godersi lo spettacolo.
La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurosport1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max e Rai Play. Per chi preferisce seguire l’evento minuto per minuto, la Diretta Live testuale sarà curata da OA Sport.
A CHE ORA IL BIATHLON OGGI ALLE OLIMPIADI
Mercoledì 11 febbraio
Ore 14.15: 15 km individuale femminile Anterselva (Italia)
PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport1 e DAZN, Discovery Plus, HBO Max.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA 15 KM INDIVIDUALE FEMMINILE BIATHLON OLIMPIADI 2026
1 CHU Yuanmeng CHN 14:15:30 1
2 DIMITROVA Valentina BUL 14:16:00 1
3 TOLMACHEVA Anastasia ROU 14:16:30 1
4 SLETTEMARK Ukaleq Astri DEN 14:17:00 1
5 ANDERSON Lucinda USA 14:17:30 1
6 MEIER Lea SUI 14:18:00 1
7 SIDOROWICZ Natalia POL 14:18:30 1
8 VINKLARKOVA Tereza CZE 14:19:00 1
9 MOSER Nadia CAN 14:19:30 1
10 LAMPIC Anamarija SLO 14:20:00 1
11 STEINER Tamara AUT 14:20:30 1
12 HAMALAINEN Inka FIN 14:21:00 1
13 KOZICA Anika CRO 14:21:30 1
14 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 14:22:00 1
15 BULINA Sanita LAT 14:22:30 1
16 CLOETENS Maya BEL 14:23:00 B
17 TOMINGAS Tuuli EST 14:23:30 1
18 VOBORNIKOVA Tereza CZE 14:24:00 B
19 REMENOVA Maria SVK 14:24:30 1
20 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 14:25:00 B
21 STREMOUS Alina MDA 14:25:30 2
22 HETTICH-WALZ Janina GER 14:26:00 B
23 HRISTOVA Lora BUL 14:26:30 2
24 VOIGT Vanessa GER 14:27:00 B
25 HAECKI-GROSS Lena SUI 14:27:30 2
26 IRWIN Deedra USA 14:28:00 B
27 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 14:28:30 2
28 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 14:29:00 B
29 LIE Lotte BEL 14:29:30 2
30 KLEMENCIC Polona SLO 14:30:00 B
31 DZHIMA Yuliia UKR 14:30:30 2
32 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 14:31:00 B
33 TODOROVA Milena BUL 14:31:30 2
34 ERMITS Regina EST 14:32:00 B
35 ZUK Kamila POL 14:32:30 2
36 HAUSER Lisa Theresa AUT 14:33:00 R
37 BUENEMANN de BESCHE Anne DEN 14:33:30 2
38 MINKKINEN Suvi FIN 14:34:00 R
39 ROUSSEAU Shilo CAN 14:34:30 2
40 MAGNUSSON Anna SWE 14:35:00 R
41 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 14:35:30 2
42 WIERER Dorothea ITA 14:36:00 R
43 GROTIAN Selina GER 14:36:30 2
44 BASERGA Amy SUI 14:37:00 R
45 DMYTRENKO Khrystyna UKR 14:37:30 2
46 BENED Camille FRA 14:38:00 R
47 CARRARA Michela ITA 14:38:30 2
48 SIMON Julia FRA 14:39:00 R
49 FREED Margie USA 14:39:30 2
50 VITTOZZI Lisa ITA 14:40:00 R
51 CHARVATOVA Lucie CZE 14:40:30 2
52 OEBERG Hanna SWE 14:41:00 R
53 LEHTONEN Venla FIN 14:41:30 2
54 JEANMONNOT Lou FRA 14:42:00 R
55 KUZMINA Anastasiya SVK 14:42:30 2
56 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 14:43:00 R
57 VOLFA Estere LAT 14:43:30 2
58 KIRKEEIDE Maren NOR 14:44:00 R
59 MENG Fanqi CHN 14:44:30 2
60 OEBERG Elvira SWE 14:45:00 R
61 REPINC Lena SLO 14:45:30 2
62 PREUSS Franziska GER 14:46:00 R
63 GANDLER Anna AUT 14:46:30 2
64 GESTBLOM Linn SWE 14:47:00 2
65 BENDIKA Baiba LAT 14:47:30 2
66 KUELM Susan EST 14:48:00 2
67 JAKIELA Joanna POL 14:48:30 2
68 GASPARIN Aita SUI 14:49:00 3
69 PARADIS Pascale CAN 14:49:30 3
70 REID Joanne USA 14:50:00 3
71 SABULE Annija Keita LAT 14:50:30 3
72 MAKA Anna POL 14:51:00 3
73 ZDRAVKOVA Maria BUL 14:51:30 3
74 JISLOVA Jessica CZE 14:52:00 3
75 AUCHENTALLER Hannah ITA 14:52:30 3
76 ANDEXER Anna AUT 14:53:00 3
77 TALIHAERM Johanna EST 14:53:30 3
78 CHALYK Daryna UKR 14:54:00 3
79 KAPUSTOVA Ema SVK 14:54:30 3
80 LEINAMO Sonja FIN 14:55:00 3
81 MORTON Darcie AUS 14:55:30 G
82 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 14:56:00 G
83 URUMOVA Sara LTU 14:56:30 G
84 CASERMAN Manca SLO 14:57:00 G
85 KOCERGINA Natalja LTU 14:57:30 G
86 BOUVARD Eve BEL 14:58:00 G
87 TRAUBAITE Judita LTU 14:58:30 G
88 PENDRY Shawna GBR 14:59:00 G
89 PEIFFER Benita CAN 14:59:30 G
90 GENEVA Milana KAZ 15:00:00 G
91 RAKISHEVA Aisha KAZ 15:00:30 G