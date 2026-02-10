A che ora il biathlon domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 15 km donne e streaming

La prima settimana di gare ad Anterselva sta entrando nel vivo e domani, mercoledì 11 febbraio, si disputerà la 15 km femminile di biathlon valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia padrona di casa punta in alto con le sue stelle Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, chiamate ad una prestazione perfetta (o quasi) al tiro per provare a salire sul podio.

In questo format, in cui ogni errore equivale ad un minuto di penalità, tutto può succedere e sono davvero numerose le possibili pretendenti alla vittoria e alle medaglie. La favorita della vigilia è probabilmente Lou Jeanmonnot, ma hanno le carte in regola per giocarsi il primo posto anche le altre francesi, la tedesca Franziska Preuss, le sorelle svedesi Elvira e Hanna Oeberg, la norvegese Maren Kirkeeide e la finlandese Suvi Minkkinen.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming del biathlon nella giornata di mercoledì 11 febbraio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’individuale femminile verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 2, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL BIATHLON DOMANI ALLE OLIMPIADI

Mercoledì 11 febbraio

Ore 14.15 Individuale femminile 15 km – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.