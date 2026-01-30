Biathlon, Martina Trabucchi sfiora il podio nella sprint agli Europei

Proseguono gli Europei Open 2026 di biathlon, validi per l’IBU Cup 2025-2026, in corso di svolgimento nella località norvegese di Sjusjøen: nelle sprint odierne arriva il quinto posto di Martina Trabucchi tra le donne, mentre Didier Bionaz chiude 23° tra gli uomini.

Nella 7.5 km sprint femminile poker francese con Gilonne Guigonnat prima, con 10/10 al poligono, in 21’50″1, davanti alle connazionali Celia Henaff, seconda senza errori, a 14″1, Sophie Chauveau, terza con un bersaglio mancato, a 16″0, ed Amandine Mengin, quarta con 10/10 al tiro, a 32″9. Trova lo zero al poligono anche Martina Trabucchi, quinta a 37″2, mentre Samuela Comola è dodicesima con un errore in piedi, a 1’18″4, davanti a Linda Zingerle, tredicesima con due bersagli mancati, a 1’22″2.

Nella 10 km sprint maschile serve lo zero al poligono per andare a medaglia: successo del transalpino Damien Levet, che si impone con il crono di 25’02″1, con 9″7 di margine sul norvegese Isak Frey, d’argento, e 13″4 sull’altro francese Gaetan Paturel, di bronzo. In casa Italia il migliore è Didier Bionaz, 23° con due bersagli mancati, a 1’30″6, mentre Christoph Pircher, con 3 errori a terra, è 30° a 1’48″9. Marco Barale chiude 38° con 8/10 al tiro, a 2’08″5, mentre Daniele Cappellari termina 45°, con due errori, a 2’13″7.