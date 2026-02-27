Basket: Italia, i 12 per la Gran Bretagna. Si rivede Spissu, esordio per Veronesi

Sono stati resi noti i 12 giocatori con cui l’Italia giocherà a Newcastle upon Tyne contro la Gran Bretagna. Luca Banchi porterà alla Vertu Motors Arena un gruppo ancora diverso da quello visto nella precedente finestra, ritrovando alcuni e facendo esordire altri.

In particolare, c’è il rientro in scena di Marco Spissu, nonché il pieno utilizzo di buona parte del blocco della Virtus Bologna entrato a disposizione dopo l’Eurolega (e, a tal proposito, va detto che resta pesante l’assenza per infortunio di Alessandro Pajola). E c’è anche l’esordio di Giovanni Veronesi, che aveva fatto bene sia a Sassari nella scorsa stagione che a Cremona in questa. Resta fuori anche Gabriele Procida in questa fattispecie.

Questo il roster azzurro:

#0 Marco Spissu (1995, 185, Playmaker, Casademont Saragozza – Spagna)

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, Guardia, Germani Brescia)

#1 Nico Mannion (2001, 191, Playmaker, EA7 Emporio Armani Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, Guardia, EA7 Emporio Armani Milano)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 207, Centro, Umana Reyer Venezia) – Capitano

#20 Saliou Niang (2004, 199, Guardia, Virtus Olidata Bologna)

#26 Luigi Suigo (2007, 220, Centro, Mega Superbet Basket – Serbia)

#28 Davide Casarin (2003, 196, Guardia, Ferramenta Vanoli Cremona)

#35 Momo Diouf (2001, 206, Ala/Centro, Virtus Olidata Bologna)

#42 Giovanni Veronesi (1998, 196, Ala, Ferramenta Vanoli Cremona)

#45 Nicola Akele (1995, 193, Ala, Virtus Olidata Bologna)

#77 John Petrucelli (1992, 193, Guardia/Ala, Galatasaray Mct Technic – Turchia)

La Gran Bretagna di Marc Steutel, invece, avrà a disposizione fondamentalmente tutti i giocatori di un certo grido, tranne Quinn Ellis che proprio ieri sera ha giocato in Eurolega con Milano: lo vedremo lunedì nel confronto di Livorno. Dentro l’ormai “italiano” Carl Wheatle, che ha passato tutta la carriera nel nostro Paese, e anche i vari Gabe Olaseni, Luke Nelson, Myles Hesson e Akwasi Yeboah.

#0 Gabriel Olaseni (1991, 208, Centro, Mersin – Turchia)

#5 Amin Adamu (1997, 194, Ala, London Lions)

#6 Luke Nelson (1995, 191, Guardia, Sopron – Ungheria)

#7 Jelani Watson-Gayle (1998, 184, Playmaker, Cherno More Ticha Varna – Bulgaria)

#11 Josh Uduje (2002, 196, Guardia, Saint Chamond – Francia)

#13 Jubrile Belo (1998, 204, Ala/Centro, Falco Szombathely – Ungheria)

#15 Akwasi Yeboah (1997, 198, Ala, Trabzonspor – Turchia)

#22 Myles Hesson (1990, 198, Ala, Mykonos – Grecia)

#24 Carl Wheatle (1998, 195, Guardia, Umana Reyer Venezia)

#30 Dan Akin (1998, 206, Centro, Kolossos – Grecia)

#31 Deane Williams (2996, 203, Ala, London Lions)

#32 Pat Whelan (1996, 195, Guardia, Falco Szombathely – Ungheria)