Filippo Volandri avverte su Jannik Sinner: “Il quinto set è un’incognita per un motivo”

C’è un tema che continua ad accompagnare il percorso di Jannik Sinner nei tornei del Grande Slam: la gestione delle partite che si allungano fino al quinto set. Un argomento tornato d’attualità dopo la recente sconfitta contro il serbo Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open e affrontato apertamente da Filippo Volandri, capitano dell’Italia di Coppa Davis, intervenuto a Tennis Talk su SuperTennis HD.

I numeri, almeno per ora, alimentano il dibattito. Sinner ha perso 11 delle 17 partite nei Major arrivate al set decisivo, con sette sconfitte nelle ultime otto occasioni. L’eccezione che spicca è la nota rimonta contro il russo Daniil Medvedev nella finale degli Australian Open 2024, un successo che ha consacrato definitivamente l’azzurro.

A pesare è anche un altro dato: otto match persi su otto quando l’incontro ha superato le quattro ore di gioco. Secondo Volandri, però, il punto non è solo fisico ma anche legato all’esperienza e alla conoscenza di sé. “Non si conosce ancora così bene da poter dire: ‘So cosa fare perché ci sono già passato e il mio corpo lo conosco bene’. Jannik è migliorato tanto anche negli ultimi mesi. Ancora non ha un numero abbastanza alto di partite da poter dire: ‘Adesso arrivo lì e gestisco questa situazione perché so che ho margine’“, il pensiero del capitano di Davis.

L’ex tennista toscano sottolinea come Jannik abbia già dimostrato grandi capacità di adattamento, soprattutto in contesti specifici come i tornei indoor, ma ritiene che nei match lunghi ci sia ancora margine di crescita. “Sa quando andare in una sorta di risparmio, e lo ha dimostrato negli ultimi tornei indoor della scorsa stagione, dove fisicamente aveva un livello energetico bassissimo. Ma secondo me ancora non si conosce così bene quando arriva al quarto o al quinto set, quindi non sa bene come gestirsi“, ha sottolineato.

Parole che non suonano come una critica, bensì come una fotografia di un campione ancora in piena evoluzione, nonostante i traguardi già raggiunti. E il calendario offre subito nuove risposte: Sinner tornerà in campo all’ATP 500 di Doha dal 16 al 22 febbraio, in un torneo di altissimo livello che vedrà presenti anche lo spagnolo Carlos Alcaraz e Djokovic. Un banco di prova importante per verificare la reazione del pusterese.