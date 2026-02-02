ATP Montpellier 2026, Andrea Vavassori supera le qualificazioni ed accede al tabellone principale

Diventano tre gli italiani presenti nel main draw dell’ATP 250 di Montpellier, in Francia: a Flavio Cobolli, numero 2 del seeding e per questo esentato dal primo turno, e Luca Nardi, che potrà sfidare il connazionale agli ottavi in caso di vittoria all’esordio, si aggiunge Andrea Vavassori, che supera per 6-3 7-6 (1) il numero 8 del tabellone cadetto, il transalpino Hugo Grenier, sconfitto dopo un’ora e quaranta minuti di gioco.

Nel primo set i servizi sono dominanti per i primi sei game, quando si registrano in tutto appena sei punti vinti in risposta, poi nel finale del parziale la sfida si accende. Nel settimo gioco Vavassori deve annullare una palla break ai vantaggi dopo essere stato avanti 40-15, ma si salva, poi nell’ottavo game Grenier va sul 30-0 ma perde quattro punti consecutivi e cede la battuta all’azzurro. Nel nono gioco Vavassori va sotto 0-30, poi inanella altri quattro punti consecutivi e chiude i conti sul 6-3 dopo 40′.

Nella seconda partita Vavassori sciupa alcune occasioni, non riuscendo a trovare il break né nel terzo né nel nono gioco, con Grenier che in entrambe le circostanze si riesce a cavare d’impaccio risalendo dal 15-40. Si va così al tiebreak, e qui Vavassori trova un minibreak in avvio, scappando subito sul 3-0. Il transalpino non riesce ad arginare l’azzurro, che trova un altro minibreak per il 4-1 e poi tiene i due servizi, procurandosi 5 match point. Il primo è sufficiente per accedere al main draw grazie al 7-1, concretizzatosi dopo un’ora di gioco.

Le statistiche sorridono a Vavassori, che vince 71 punti contro i 58 dell’avversario, mettendo a segno più vincenti, 30-18, ma concedendo anche più gratuiti, 25-17. L’azzurro chiede tanto al servizio, mettendo a segno 10 ace e portando a casa l’84% dei punti con la prima, servita nel 66% dei casi. Con la seconda il dato, appesantito da 3 doppi falli, è del 57%.