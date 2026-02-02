Chi affronterà Jannik Sinner nell’ATP di Dubai 2026? La entry-list e le teste di serie

Jannik Sinner si sta godendo alcuni giorni di pausa dopo quanto accaduto a Melbourne. La semifinale persa agli Australian Open contro Novak Djokovic ha lasciato il segno, soprattutto per come è maturata. Le numerose occasioni mancate nel corso dell’incontro hanno evidenziato ciò che non ha funzionato nel confronto, in un match dall’andamento particolare, nel quale le statistiche hanno in larga parte sorriso all’azzurro.

È mancata la concretezza nei momenti chiave, quella solidità sui punti importanti che solitamente accompagna il tennista di Sesto Pusteria e sulla quale dovrà riflettere insieme al proprio team. Ci sarà comunque modo di rifarsi già nelle prossime settimane, a partire dal 16 febbraio. Sul cemento di Doha, in Qatar, Sinner sarà infatti tra i protagonisti di un ATP 500 che, per qualità e numero dei partecipanti, ha il livello di un Masters 1000.

Nel torneo mediorientale saranno presenti anche il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, fresco trionfatore a Melbourne, e lo stesso Djokovic, destinati a rappresentare gli avversari più temibili. A completare il quadro delle teste di serie, sulla base dell’attuale classifica, figurano il canadese Felix Auger-Aliassime, il kazako Alexander Bublik, i russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev e il ceco Jakub Mensik.

Un contesto dunque altamente competitivo, inserito in un percorso che con ogni probabilità porterà poi l’azzurro direttamente alla trasferta americana, con Indian Wells e Miami nel mirino. Doha, poi, riporta alla mente quanto accaduto nel 2025, quando Jannik non poté giocare per la sospensione legata alla vicenda “Clostebol” formalizzata proprio in preparazione al torneo. Il target, quindi, dell’altoatesino sarà quello di mettere più fieno in cascina possibile (punti), sfruttando anche il fatto di non avere scadenze in classifica fino agli inizi di maggio, a differenza dei suoi rivali.

ENTRY-LIST ATP DOHA 2026

Alcaraz,Carlos ESP 1

Sinner,Jannik ITA 2

Djokovic,Novak SRB 4

Auger-Aliassime,Felix CAN 8

Bublik,Alexander KAZ 10

Medvedev,Daniil 12

Rublev,Andrey 15

Mensik,Jakub CZE 17

Khachanov,Karen 18

Lehecka,Jiri CZE 19

Shapovalov,Denis CAN 23

Machac,Tomas CZE 24

Rinderknech,Arthur FRA 28

Humbert,Ugo FRA 33

Tsitsipas,Stefanos GRE 35

Munar,Jaume ESP 39

Fils,Arthur FRA 42

Bergs,Zizou BEL 43

Marozsan,Fabian HUN 47

Brooksby,Jenson USA 48

Popyrin,Alexei AUS 50

Fucsovics,Marton HUN 54

PR Shang,Juncheng CHN 56