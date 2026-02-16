Arianna Fontana: “Sorrido per non piangere, ero lanciata verso una medaglia”

L’azzurra Arianna Fontana chiude ai piedi del podio nei 1000 metri femminili dello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e manca il sorpasso ai danni di Edoardo Mangiarotti quale italiano più medagliato nella storia dei Giochi (al momento 13 podi a testa).

A fine gara l’azzurra in zona mista non nasconde la delusione per una gara che stava gestendo bene, nella quale le sue possibilità sono state inficiate da un contatto con un’avversaria: “Sorrido per non piangere, sono tanto arrabbiata: ero lanciata verso una medaglia“.

L’italiana è visibilmente contrariata per quanto accaduto, ma guarda già alla prossima gara per incanalare in maniera corretta queste emozioni negative: “Sono molto arrabbiata per il contatto. Adesso dovrà farmi passare questa rabbia e farla diventare benzina“.