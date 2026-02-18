Antonio Tiberi svolta: “Aspettavo da tanto questo momento. Ora provo a vincere l’UAE Tour”

Antonio Tiberi ha vinto alla grande la terza tappa dell’UAE Tour 2026, evento di livello World Tour che si sta disputando negli Emirati Arabi Uniti. Il ciclista della Bahrain-Victorious ha impressionato sulla durissima salita di Jebel Mobrah (13,2 chilometri all’8,1% di pendenza media) che conduceva al traguardo, e ha conquistato il suo terzo successo da professionista.

Non solo, l’azzurro con questa affermazione ha anche raggiunto la vetta della graduatoria generale. Il ventiquattrenne nativo di Frosinone ora procede con un un vantaggio di 21 secondi su Del Toro, quindi un minuto esatto sul colombiano Harold Tejada e 1’07” su van Eetvelt.

Al termine della frazione odierna Antonio Tiberi ha raccontato le sue sensazioni al sito ufficiale del team Bahrain-Victorious: “È incredibile. È un sogno per me. Devo ancora realizzare quello che ho fatto. Ho iniziato la stagione con ottime sensazioni fin dai ritiri. Poi, nella mia prima gara, ho sentito di essere già vicino alla migliore condizione. Aspettavo questo momento, e oggi è finalmente arrivato”.

L’azzurro prosegue nel suo racconto: “È ancora più speciale riuscirci su una salita così dura come quella che abbiamo affrontato oggi negli Emirati Arabi Uniti. Sono venuto a questa corsa con l’obiettivo di finire tra i primi cinque, forse anche tra i primi tre. Credo di aver dimostrato oggi di poter provare addirittura a vincere anche l’UAE Tour, e d’ora in poi punterò sicuramente alla vittoria finale”.