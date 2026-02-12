Anadolu Efes-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming

Trasferta in Turchia per la Virtus Bologna in Eurolega! Oggi giovedì 12 febbraio alle 18:30 ora italiana i bolognesi fanno visita all’Anadolu Efes Istanbul per la ventottesima giornata della regular season 2025-2026, unico impegno settimanale nella massima competizione continentale per club.

Le V-nere devono reagire dopo due sconfitte consecutive per tenere ancora vive le speranze di agganciare almeno il decimo posto che vale i play-in, con i bianconeri che hanno un record di 12-15 finora. Coach Dusko Ivanovic dovrà toccare le corde giuste dei suoi giocatori, con Alessandro Pajola ancora assente mentre Carsen Edwards e Luca Vildoza proveranno a caricarsi la squadra sulle spalle per invertire la rotta.

L’Anadolu Efes Istanbul vuole provare a rispettare invece il fattore campo, con i turchi che cercano di muovere ancora la classifica e calare il tris dopo le due vittorie di fila maturate contro Valencia e Zalgiris Kaunas. 8-19 è lo score della compagine bi-campione d’Europa nel 2022 e 2023, che si trova in penultima posizione davanti al solo fanalino di coda ASVEL Villeurbanne.

Palla a due che verrà alzata questa sera al Turkcell Basketball Development Center di Istanbul (Turchia) alle 18:30 ora italiana – le 20:30 secondo il fuso orario della metropoli affacciata sul Bosforo. Diretta tv garantita da Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla del match in Eurolega della Virtus Bologna.

A CHE ORA ANADOLU EFES-VIRTUS BOLOGNA EUROLEGA BASKET 2026 OGGI

Giovedì 12 febbraio

Ore 18:30 Anadolu Efes Istanbul-Virtus Olidata Bologna – Diretta tv su Sky Sport Basket

PROGRAMMA ANADOLU EFES-VIRTUS BOLOGNA EUROLEGA BASKET OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport