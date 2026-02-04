Beatrice Frangione intervista Giandomenico Tiseo (OA Sport) – Indizi reali oppure solo “passeggiata” nei test di Barcellona? I primi test pre-stagionali della Formula 1 2026 a porte chiuse sul circuito di Barcellona-Montmelò hanno acceso il dibattito: si può già capire qualcosa sulle forze in campo oppure, come scherzosamente ha detto Fernando Alonso, è stata più una “passeggiata” che un confronto reale? Secondo Giandomenico Tiseo di OA Sport, i test di Barcellona hanno dato indicazioni utili ma limitate. Innanzitutto vale ricordare che questa sessione è un shakedown privato dove l’obiettivo principale per i team è affidabilità, raccolta dati e comprensione delle nuove regole tecniche, più che fare tempi assoluti in vista del mondiale.