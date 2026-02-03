Nuovo appuntamento del martedì con Sprint Zone, il format dedicato all’atletica leggera e ai protagonisti del presente e del futuro azzurro. Ospite della puntata è Alice Pagliarini, giovane velocista marchigiana classe 2005, una delle sprinter italiane più interessanti della nuova generazione.

Allenata dal padre Andrea Pagliarini, ex sprinter, Alice sta vivendo una fase di crescita costante e strutturata. La stagione indoor 2025 l’ha vista migliorare sensibilmente il proprio primato personale nei 60 metri indoor, portandolo fino a 7”28, un crono che la proietta tra le atlete più competitive del panorama nazionale.

Nel mirino ci sono ora i Campionati Italiani Assoluti indoor di fine febbraio, obiettivo chiave per misurarsi con l’élite italiana e continuare il percorso di maturazione tecnica e mentale, puntando a un piazzamento di prestigio e, perché no, a un ulteriore salto di qualità.

Dal 2025 Alice Pagliarini è entrata stabilmente nel gruppo della staffetta 4×100 femminile, ma soprattutto fa parte anche della nuovissima 4×100 mista, specialità che farà il suo debutto ufficiale agli Europei di Birmingham ad agosto. Una rassegna continentale che rappresenta un traguardo importante, con l’ambizione di ritagliarsi spazio sia in staffetta sia, eventualmente, in una prova individuale.

A guidare la chiacchierata è Ferdinando Savarese, per un’intervista che racconta obiettivi, sogni, allenamento e prospettive future di una sprinter in piena ascesa.

Sprint Zone è il punto d’incontro tra analisi tecnica, storie personali e futuro dell’atletica italiana..

